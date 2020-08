Por qué no es recomendable hacerte un tatuaje en verano

En verano nos exponemos con más frecuencia al sol. En la playa, en la piscina o de paseo en alguna ciudad extranjera, los rayos solares llegan de una u otra manera a nuestra piel. Por ello, hemos de ser cuidadosos y evitar ciertos hábitos o actividades que pueden suponer un peligro para nuestra salud. De este modo, tampoco es recomendable realizarse un tatuaje en la estación estival. En este vídeo te contamos por qué y cómo debes cuidar tu piel si acabas de tatuarte.

Nuestra piel es especialmente vulnerable en verano. Los rayos solares, más intensos en esta época del año, pueden quemarla con facilidad, lo que puede derivar en problemas graves como el melanoma. Del mismo modo, las altas temperaturas pueden inducir a la deshidratación del organismo. Cuando nuestra piel se somete al calor, tiende a transpirar, lo que hace que estemos mojados una mayor parte del tiempo. Este exceso de humedad puede favorecer, especialmente en las zonas de debajo de los pliegues, como entre los dedos o debajo del pecho, la aparición de infecciones, como el pie de atleta o la dermatitis.

Por otro lado, si nos exponemos de forma continuada al sol, la piel envejece más rápidamente. Las arrugas, las manchas o la sequedad aparecen verano tras verano si no nos protegemos de los rayos ultravioleta correctamente. Para ello, debemos hidratarnos de forma continuada y utilizar protección de alta graduación. Que el moreno no sea la excusa para descuidar nuestra salud.

Por supuesto, todos estos problemas y más pueden aparecer si nos hacemos un tatuaje. Los tatuajes son modificaciones del color de nuestra piel con el uso de tinta inyectable bajo la epidermis. Los trabajadores de este arte pueden crear dibujos y escribir textos para todos los gustos y, prácticamente, sobre cualquier tipo de piel.

No obstante, realizarse un tatuaje en verano no es una buena idea, ya que, además de los peligros a los que nos sometemos normalmente en verano, pueden añadirse otros. Esto se debe a que la tinta no forma parte de nuestro organismo, por lo que el cuerpo puede tratar de eliminarla. En este vídeo te contamos los peligros de hacerte un tatuaje durante estas vacaciones.

