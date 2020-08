Por qué debemos evitar peinar el pelo cuando está mojado

Durante los días de playa y piscina hemos dejado secar nuestro pelo al aire, ya que, después de todo un año utilizando el secador, permitimos que la melena descanse de las altas temperaturas de este utensilio. Aun así, estamos realizando mal una cosa, peinamos el cabello cuando está mojado. Te contamos por qué debes evitarlo.

Cepillar el pelo cuando está húmedo provoca que las hebras se rompan. La fibra de nuestro cabello, encargada de la flexibilidad y el crecimiento, se vuelve frágil, más vulnerable y sensible a los agentes externos, por lo que puede llegar a romperse. Por lo tanto, la práctica más saludable para nuestra melena es peinarla cuando esté totalmente seca y libre de humedad.

El cabello mojado absorbe hasta un 90% de su peso y las fibras pierden su elasticidad, por lo que la tracción del cepillado destrozará con más facilidad la melena, especialmente aquellas partes donde hay menos cantidad de fibras como las puntas.

Por lo tanto, la manera correcta es desenredar en seco y cepillar con un buen peine para que estas fibras se mantengan totalmente sanas. Aun así, optar por peinar el pelo mojado y usar el secador refleja el poco tiempo que le dedicamos al momento de la ducha. Recuerda que lo más sano para el cabello es que la humedad desaparezca totalmente de manera natural.

En vez de realizar este hábito tan cruel para el pelo y su crecimiento puedes probar con otras prácticas que reducen los daños. Primero peina tu cabello en seco para deshacerte de los nudos y, una vez salgas de la ducha, sécalo con una toalla de forma deslizante, no en diagonal ni atusándolo.

Aunque no vayas a obtener el resultado deseado, usar los dedos para desenredar el pelo es una buena opción, ya que podrás adecentar un poco tu cabello hasta que este pierda totalmente la humedad. Aun así, existen cepillos para pelo mojado, en los que las cerdas están más separadas y no generan un efecto tan brusco para las fibras. Otra manera de peinar tu melena, si no dispones de tiempo para dejar que se seque, es aplicando una abundante cantidad de acondicionador y dejarlo actuar. Así, limitarás los estirones y enredos y, por tanto, la posible rotura.

Es recomendable utilizar productos para desenredar que facilitan la labor y benefician al buen estado del pelo, además de protectores térmicos si estás acostumbrada a utilizar secadores y planchas. Además, es aconsejable que tienes que dejar descansar al cabello de estos utensilios de vez en cuando.

Si comienzas desenredando tu cabello por las puntas y vas subiendo poco a poco hasta la raíz, irán desapareciendo los nudos y conseguirás que estos no se junten a mitad de la melena. Así pues, recuerda que, en la medida de lo posible, debes evitar cepillar el pelo cuando está mojado para asegurar un mayor crecimiento y cuidado.

