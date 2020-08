¿De verdad adelgaza tomar agua con limón en ayunas?

Empecemos aclarando que, el agua, sea a la hora que sea, también en ayunas, es elemento indispensable en nuestra alimentación. Es necesaria para la vida. No aporta calorías ni sustancias nutritivas destacables, pero ha sido considerada en nutrición un “nutriente esencial”. Partiendo de que beber agua es saludable, beber un vaso de agua al levantarte lo es. Y pasando al limón, es una fruta cítrica, con su correspondiente contenido en vitaminas como la C, y minerales como el potasio, en ese caso, sería lo mismo tomar agua con pepino, tomate, aguacate, naranja o casi cualquier vegetal o fruta. Por otro lado, la cantidad de limón que se pone al vaso de agua es tan pequeña, que ese contenido no es suficiente para causar ningún efecto notorio.

Ni adelgaza, ni detoxifica, ni rejuvenece, ni previene ni cura las enfermedades de ningún tipo.

En una ocasión, buscando información al respecto, encontré un artículo de la Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition, cuyo título decía “Los polifenoles de limón suprimen la obesidad inducida por la dieta mediante la regulación positiva de los niveles de ARNm de las enzimas involucradas en la oxidación β en el tejido adiposo blanco de ratón”. Aquí puede venir el problema de la población y de muchas personas que se dedican a la nutrición: no saber interpretar estudios. Y es que este, en primer lugar, se realizó en ratones. En segundo lugar, concluye que “Una suplementación con polifenoles de limón puede prevenir o mejorar la obesidad y la resistencia a la insulina al modular el metabolismo de los lípidos y prevenir el síndrome metabólico”.

Agua con limón | iStock

No es lo mismo hablar de suplementación con polifenoles del limón, a poner unas rodajas en un vaso. Si realmente fuera tan sencillo, habría más estudios positivos en humanos al respecto y lo estaríamos aplicando en humanos. Pero no es así.

¿Sabes cuál es el verdadero beneficio del agua con limón? Que desplaza otras bebidas nada saludables que sí aumentan el riesgo de padecer todo tipo de enfermedades y promueven el aumento de peso como los refrescos y las bebidas alcohólicas.

Mi consejo es bebe agua, siempre. Y si le pones unas rodajas de limón queda deliciosa y refrescante, una excelente alternativa también cuando pides bebidas fuera de casa.