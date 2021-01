Por qué no sirven de nada las dietas 'detox'

Enero es por excelencia el mes de los buenos propósitos. Uno de nuestros favoritos es el de perder peso, mucho más después de un largo diciembre de excesos gastronómicos.

Probablemente hayas escuchado en más de una ocasión que no importa cuántos atracones te des, siempre que luego los compenses con periodos de "desintoxicación". Pero... ¿Por qué necesitamos desintoxicarnos?

¿Son efectivos los conocidos como planes "detox"?

La nutricionista Lidia Folgar es contundente: "No tienen ningún sentido. Primero, porque no estamos intoxicados. Si lo estuviésemos, tendríamos que ir corriendo a urgencias. Lo que estamos en ese caso es sobrealimentados, y esos excesos se acumulan en forma de grasa corporal".

Entonces... ¿Cómo se ha llegado a extender esta creencia? Folgar considera que esa falsa sensación tiene que ver con que, al permanecer varios días prácticamente sin comer, nos sentimos más ligeros. El problema, según la nutricionista, es que se trata de una sensación temporal, y con esta costumbre se agudiza nuestra mala relación con la comida: “Favorecemos el peligroso círculo atracón-restricción porque no tenemos unos buenos hábitos instaurados”.

Folgar es muy clara respecto a la utilidad de esta práctica: “Tomar determinados alimentos durante días concretos no va a conseguir cambiar nuestros hábitos el resto del año, que es lo que realmente tiene repercusión sobre nuestra salud y nuestro peso”.

¿Ayudan los zumos/batidos verdes a eliminar toxinas?

La moda de los mejunjes detox mantuvo durante una larga época a famosos e influencers pegados a un vaso verde. Parece que el furor ha decelerado, pero permanece viva la creencia de que nos conviene someternos a una época de ingesta de zumos y batidos para descontaminar nuestro cuerpo.

Preguntamos a la nutricionista por la utilidad de esta práctica, y está de acuerdo en que son de fácil digestión, pero no en las propiedades que se les asigna: “El efecto detox es el que hacen nuestro hígado y nuestros riñones a diario en condiciones normales, que para eso los tenemos”. Si los órganos no estuvieran realizando bien su trabajo, necesitaríamos atención médica, no un zumo verde.

¿Qué es una alimentación saludable?

Folgar considera que un cambio en los hábitos alimenticios no va ligado a la fuerza de voluntad sino a nuestra capacidad de desligarnos de falsas creencias sobre nutrición: tendemos a pensar que existen alimentos prohibidos, que todo debe cocinarse a la plancha o al vapor, o que es fundamental pasar hambre para perder peso.

“La fuerza de voluntad no existe. Detrás de esa expresión se esconden muchas cosas que hay que trabajar, tanto a nivel alimentario como a nivel psicológico. Deberíamos pedir ayuda profesional y dejarnos de atajos. El trabajo debe ser mucho más profundo si queremos que sea duradero”, concluye.

