¿Qué le puedo enviar de comer al cole? Tentempiés saludables

Cada vez son más las familias que están concienciadas con la importancia de unos buenos hábitos desde la infancia. Es por ello que muchas veces, después de llevar meses o años intentando educar en buenos hábitos alimentarios, las familias contemplan con frustración que buena parte de ese esfuerzo se tira por tierra al empezar el colegio: ya sea porque el propio centro educativo impone un calendario de opciones que hay que llevar para tomar a media mañana menos saludables que las que se solían ofrecer en casa; o bien sea porque otras familias menos concienciadas les envían a sus peques este tipo de opciones convirtiéndose en un ejemplo a imitar para los demás.

También sucede a la inversa, que muchos centros escolares no saben cómo educar a las familias para que les envíen a sus peques opciones más saludables al cole. A veces se organizan formaciones para familias con la finalidad de concienciar, pero asisten a ellas las familias que ya se preocupan por la alimentación y sin embargo, las familias que más necesitarían esa información, no acuden, perjudicando no solo a la alimentación de su propia familia sino a las demás porque son un ejemplo a imitar.

Vamos a poner un ejemplo de un calendario de medias mañanas que se le entrega a las familias probable de un centro educativo cualquiera:

Lunes - Bocadillo

Bocadillo Martes - Fruta

Fruta Miércoles - Lácteo

Lácteo Jueves - Galletas

Galletas Viernes - Dulce casero

Fiambrera con sándwich y fruta | Envato

Muchas personas pensarán que este ejemplo es un calendario adecuado porque es variado ya siempre nos han repetido tanto lo de que la alimentación saludable consiste en comer variado, comer de todo con moderación hasta el punto de que nos hemos creído que es igual de importante comer fruta que galletas.

Sin embargo, hay alimentos que deberían formar parte de nuestra alimentación diaria, básicos, llenos de nutrientes de interés y hay otros alimentos accesorios, de peor perfil nutricional, que cuanto menos, mejor. Y estos últimos, desgraciadamente son los que más abundan y están más accesibles están en nuestro entorno. Debido a ello, hay innumerables ocasiones para comerlos. Así que si además de a estas ocasiones, los sumamos a nuestra rutina habitual (colegio y casa), lo que hacemos es convertirlos en alimentos de consumo diario.

Desde los centros educativos se tiene una oportunidad excepcional de normalizar patrones de consumo más saludables. Se puede aprovechar para bien la gran influencia que tienen “sus iguales” en el establecimiento de los hábitos alimentarios. Por un lado, quienes comen mejor no se contagiarán por quienes comen peor, y quienes comer peor se verán beneficiados al ver que sus iguales traen opciones más saludables pudiendo mejorar así sus hábitos.

Aquí te dejo algunos ejemplos de mejor perfil nutricional para que llevar a media mañana. ¡Aunque hay muchas más opciones!

Fruta fresca de temporada. Lo ideal sería que las familias siempre llevasen una fruta fresca de temporada, y si no es suficiente, la complementen con otras opciones como:

- Lácteos con especificación de que sean sin azúcares añadidos: Yogur entero natural, queso, kéfir, leche o bebida vegetal…

Frutos secos al natural o tostados sin sal (enteros en mayores de 5 años)

Crudités (zanahorias, cherrys, bastones de pepino…) y/o cremas vegetales (hummus, guacamole, paté de berenjena, cremas de cacahuete 100% u otro fruto seco…)

Huevos cocidos, revueltos o en tortilla

Picos de pan integral elaborados con aceite de oliva

Tortitas de cereales integrales

Encurtidos (pepinillos, aceitunas…)

Garbanzos cocidos u horneados con especias

Chocolate de al menos 85% cacao

Batido de leche/yogur + fruta + (avena/semillas/cacao puro…)

Chips de vegetales al horno como la remolacha o la zanahoria

Bocadillos de pan integral sin cremas azucaradas ni carnes procesadas y mejor, si llevan vegetales, por ejemplo:

- Aguacate, tomate y aceite de oliva virgen

- Hummus tradicional con pimientos de piquillo

- Caballa, tomate y cebolla

- Sardinas con cebolla

- Mozzarella fresca con tomate

- Crema de cacahuete 100% y canela

- Tortilla francesa con lechuga

- Paté de mejillones y queso fresco con cebolla

- Guacamole con tomate

Elaboraciones caseras con harinas integrales, sin azúcares añadidos y con grasas de buena calidad como el aceite de oliva virgen.

La educación alimentaria es una parte importante de la educación para la salud y aunque la educación parte de casa, como centro educativo, sería una incoherencia, educar promoviendo lo contrario.