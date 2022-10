Pueden formar parte de una alimentación saludable, como siempre, dentro de un contexto de vida sana, activa, e incluyendo verdura y fruta como base en tu patrón dietético.

En primer lugar vamos a analizar estas dos preparaciones, y posteriormente te daré las claves para que sepas incluir platos de pasta y pizza en tu alimentación de tal forma que, si estás tratando de reducir tu porcentaje de masa grasa, impacten lo menos posible en este proceso.

Tanto la pasta como la pizza tienen como principal ingrediente la harina de trigo, un ingrediente que suelo recomendar eliminar del menú a la primera de cambio en pacientes que desean perder grasa. Pero, bien elaborados, un plato de pasta o de pizza, contienen otros muchos ingredientes que pueden hacerlos más saludables y muy saciantes. Por ejemplo: mucha verdura, proteína de calidad como huevo, pescado y marisco, carne magra, proteína vegetal como soja texturizada para hacer una boloñesa vegana, vegetales y mozzarella para la pizza, etc.

Estos ingredientes dan valor nutricional. Así que, analizados, son platos con ingredientes nutritivos. Como ves, una de las claves es que, a esa base de harina, la acompañen hortalizas, verduras, proteína de calidad, y grasas saludables. Cuando compramos pizza y pasta ultr aprocesadas, las "listas para calentar y consumir", tenemos todo lo contrario: mucha harina blanca, poca verdura o ninguna, poca proteína o ninguna y grasas de mala calidad como aceites refinados. Hazla en casa.

Ahí tienes la primera clave para incluirla en tu dieta sin que impacte en el patrón de platos saludables: utilizar masa de pizza o pasta, y añadir gran cantidad detomate triturado, quesos de calidad (no tienen que ser desnatados), algo más de proteína como un par de huevos, acompañar con agua y un postre de fruta.

Si queremos mejorar aún más estas preparaciones:

Pizza de verduras | iStock

1. Haz tu mismo la base de la pizza con harina integral, avena, con vegetales (bases con masa de coliflor, espinacas, atún o pollo, e incluso la pasta, con la receta tradicional italiana.

2. Utiliza tomate triturado natural o de lata, estas latas suelen venir con tomate conservado y sin nada más, son estupendas para estas y otras recetas.

3. Como principales ingredientes añade todo tipo de verduras al gusto: brócoli, espinacas, rúcula, etc.

4. Si estás controlando la ingesta calórica, los champiñones son una excelente opción.

5. Para añadir más proteínas añade huevo, pescado (incluso alguna lata), carne, soja texturizada, tofu o un puñado de frutos secos.

6. Utiliza las especias adecuadas para que queden estupendas: orégano, albahaca, ajo, y cualquier otra que te apetezca.

Acompaña de ensalada, agua para beber y una pieza de fruta si te apetece un postre. Cuando comemos fuera de casa pizza o pasta, consumir un refresco y un postre azucarado, suele empeorar la elección.

El principal motivo para no dejar de incluir pasta y pizza en el menú de alguien que trata de perder peso y que adora estos platos, es que puede general mucha adherencia al menú, es decir, que se sienta bien con lo que hemos pactado. No olvidemos que, aunque estemos cuidando nuestra alimentación, el disfrutar de los platos que nos gustan no debe pasarse por alto, y que, aunque lo fundamental es la calidad nutricional de lo que comemos, para perder grasa, el déficit calórico es necesario.

Podrás seguir adelgazando aunque comas pasta y pizza si las calorías que ingieres son inferiores al conjunto de tu gasto total.