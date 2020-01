Te las piden tus hijos el fin de semana cuando veis una película en casa. Por supuesto, la petición también es unánime cuando vais al cine… Dices que sí, porque a ti también te gustan pero te planteas si es una opción de snack saludable. Pues para eso estamos aquí, para aclararte dudas sobre nutrición. Está claro que, en el termómetro de lo saludable, lo estaría antes la fruta, pero a ver quién convence a los peques de comerse una manzana en el cine…

Con lo cual caen las palomitas, pero debes saber, como seguramente intuyes, que las hay más saludables que otras. ¿Cuáles lo son más? Las que tú haces en casa como se han hecho siempre: en la sartén. “Las palomitas son un excelente snacks cuando se hacen en casa. ¿Cuál sería la diferencia con las que se compran listas para tomar o para hacer en el microondas? El exceso de sal y la grasa de mala calidad”, comenta la nutricionista Paloma Quintana.

Y añade: “Cuando las hacemos en casa utilizamos simplemente granos de maíz enteros, un poco de aceite de oliva virgen extra que podemos controlar, al igual que la sal. De hecho, se pueden hacer simplemente usando maíz y metiendo en un recipiente al micro. Existen incluso recipientes de silicona para hacer palomitas al micro sin tener que añadir nada más”.

Palomitas en el cine | iStock

El maíz es un cereal, por tanto, aportará principalmente hidratos de carbono. “Al aumentar su volumen en las “flores” típicas al calentar (palomitas), la ingesta que se suele hacer no es muy elevada, haciendo de ellas un snack salado no excesivamente concentrado en energía, como sí ocurre con este mismo maíz frito (los conocidos como quicos). Las grasas y la sal no son perjudiciales en sí mismas, pero las grasas hidrogenadas sí lo son, típicas en este tipo de productos envasados. En general, un exceso de sal y grasa hace que un producto sea más palatable (que sepa mejor) y consumamos más, contribuyendo al exceso de ingesta calórica, es por eso que recomiendo hacerlas en casa sin tanta sal y solo un poquito de aceite de oliva virgen”, dice.

“Son estupendas para los niños, evitando así otras chuches”, finaliza la experta. Así que ya sabes, no dudes si te piden palomitas, pero mejor, hechas en casa. Así que ya sabes, llegado el fin de semana, no te cortes y dale a las palomitas, pero las caseras.