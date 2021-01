¿Es peligroso si no comes carne durante el embarazo?

No comes carne en absoluto habitualmente. O la comes pero lo cierto es que no es lo tuyo y te atrae mucho más el pescado. Pero te has quedado embarazada y te estás planteando si el no ingerir carne puede tener algún tipo de repercusión en el feto. Hemos hablado con Mónica Herrero Martínez, experta en nutrición del Centro Médico Cruz Roja de Zaragoza, y miembro de Top Doctors y esto es lo que nos ha contado.

“La carne, los huevos y el pescado son una fuente importante de vitaminas y deminerales, así como de proteínas. Son fuente también la vitamina b12, el hierro y proteína, que cubren las necesidades diarias. Pero no obstante un consumo elevado de carne, puede ser no saludables. Comer carne poco cocinada tampoco está recomendado, por el alto riesgo que tiene una carne cruda de contener salmonella, listeria y el parasito de la toxoplasmosis, así como embutidos que en su proceso solo han sido curados, como por ejemplo, el jamón”, dice Herrero.

¿Puedes dejar de comerla sin peligros para tu salud o la del bebé?

“Si la mujer que decide quedarse embarazada es vegetariana pero come huevos y lácteos, con una dieta equilibrada y bien balanceada y suplementada con hierro, b12 y acido fólico, no tiene por qué tener ningún problema en el embarazo”, aclara. Y añade: “Ahora bie, decidir ser vegetariana en el embarazo no es una buena opción, ya que no hemos establecido un tiempo de tránsito en el cual nuestro cuerpo se acostumbre y haya cogido un hábito equilibrado de nutriente, para así no tener ninguna carencia. En este caso no recomendaría empezar en esta época en la cual nuestro cuerpo tiene más demanda de nutrientes”.

Carne | iStock

Imaginemos ahora que sí comes carne pero te estás preguntando qué precauciones debes tener al consumirla. “Se aconseja evitar carne de caza, además de que es más difícil de digerir, tiene una cantidad mayor de productos de desechos, sin contar que siempre tiene que haber pasado por un veterinario. A su vez, hay que fijarse en que la carne esté en buen estado, con el etiquetado, si la procedencia es española será mejor, porque seguro que la carne es más fresca”, comenta.

Más consejos: “Mejor recién cortada de la charcutería, que la que se coge en bandejas, que puede ser más vieja. A La hora de prepararla, para cocinarla, lávate las manos con agua caliente y jabón, tanto antes como después de manipularla, evita que haya contaminación cruzada, que sea manipulada sin ningún otro alimento”.

A la hora del cocinado “Es muy importante que esté muy bien cocinada, hay que asegurarse que no haya trozos crudos, ¿cómo comprobarlo? Es fácil: mira que no haya manchas rosadas o que no salga sangre, también se puede hacer algún corte central y si está rosa o suelta sangre, sigue estando poco hecha”, dice la experta.

Ventajas del consumo de carne durante el embarazo

- Es importante para la aportación de vitamina B12.

- Cubre una gran parte de la demanda de hierro.

- Garantiza la ingesta de proteína.

Riesgos del consumo de carne

- La carne cruda puede provocar salmonelosis, listeriosis y toxoplasmosis.

- El hígado contiene demasiada vitamina A, es mejor comerlo en pequeñas cantidades o descartarlo.

- Un consumo elevado de carne también puede ser perjudicial, se tiene que llevar una dieta equilibrada y variada, la cual contenga frutas, verduras y hortaliza todos los días, así como legumbres, pasta, arroz.

- El pescado y los huevos también tienen que ser bien cocinados y comprobar que sean frescos.