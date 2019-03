Nunca guardes en la nevera estos alimentos

Chocolate

Son legión las personas a las que les gusta guardar el chocolate en la nevera, y que lo siguen consumiendo frío pese a las recomendaciones de conservarlo a temperatura ambiente. Sin embargo, debes saber que la capa blanca que aparece en el chocolate cuando se somete a temperaturas muy bajas hace que pierda su sabor.

Calabacín

No es la única verdura que aguanta más y mejor fuera de la nevera. Existen otras, como pimientos, tomates, melones, aguacates y piña que también conservan mejor sus propiedades fuera del frigorífico. Otras, como la berenjena, el apio, la coliflor, el brócoli o los guisantes deben guardarse en la nevera para que no se estropeen y aguanten más tiempo.

Café

La nevera puede alterar el sabor del café, ya sea molido o en grano, algo que notarán de inmediato los más sibaritas. Lo mejor es conservarlo en una caja cerrada herméticamente, a temperatura ambiente.

Ajos y cebollas

Para que se mantengan frescos y no se estropeen, los ajos y cebollas deben estar oxigenados (por eso los venden envueltos en una malla). No parece una buena idea, por tanto, encerrarlos en un lugar sin aire. ¡Ah! Y no los guardes junto a las patatas, porque estas emiten una forma de humedad que acelera su descomposición.

Alimentos en frigorífico | iStock

Plátanos

Si están a menos de 8º, los plátanos se ennegrecen y ablandan, además de que pierden su sabor. Es importante guardarlos siempre fuera y no comprar grandes cantidades, pues se estropearán en pocos días.

Pan

Si no quieres que la humedad del pan se vea alterada, mejor no lo guardes en la nevera (tampoco el de molde). Lo mejor es que lo envuelvas en un paño y lo guardes en un lugar fresco y seco, a temperatura ambiente.

Jamón serrano

Acostumbrados como estamos a refrigerar los embutidos, hacemos lo mismo con el jamón serrano e ibérico sin saber que lo estamos estropeando en la nevera. El frío altera tanto su aroma como su sabor, de manera que lo ideal es guardarlo a temperatura ambiente. Se puede aplicar la misma norma a los embutidos enteros, como salchichones, chorizos o fuets. Si hemos cortado el jamón y ha sobrado, lo ideal es cubrirlo lo más herméticamente posible con papel film y, entonces sí, guardarlo en la nevera. Trata de sacarlo un rato antes de consumirlo y que no esté tan frío.

Cítricos

Naranjas, pomelos, limones y mandarinas estarán siempre mejor fuera de la nevera, ya que dentro pierden la humedad.

Patatas

Al meter las patatas en la nevera, hacemos que el almidón se convierta más rápidamente en azúcar y se estropeen antes. Lo ideal es conservarlas siempre en un lugar seco y oscuro, alejadas de las cebollas, sin lavarlas.

Especias

No es cierto que sea conveniente guardar las especias en la nevera, ya que en realidad son granos y hierbas que se han sometido a un proceso de secado. Por tanto, aguantarán perfectamente la temperatura ambiente y perderán sus propiedades con el frío y la humedad del frigorífico.

Queso curado

También es muy habitual guardarlo en la nevera, pese a que el frío lo agrieta y modifica su textura y sabor. Cuando más curado esté el queso, mejor aguantará a temperatura ambiente, una máxima que solo podemos saltarnos si hace mucho calor y el queso empieza a sudar mucho. De hecho, incluso la mantequilla podría guardarse fuera de la nevera si no hace demasiado calor, ya que al contener mucha grasa suele ser menos receptiva a las bacterias que la leche, pese a ser un derivado.

Huevos

En los supermercados están fuera de la nevera, y también podrían estarlo en casa siempre que no se hayan lavado previamente. Eso sí, si decides guardarlos en la nevera luego no los cambies, ya que lo que les perjudica son los cambios de temperatura.