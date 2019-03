Tarta de Oreo sin gluten, sin lactosa... ¡y sin horno! Una receta rápida y que nunca falla

Disfrutar de una tarta tipo Oreo sin gluten y sin lactosa ¡es posible y muy, muy fácil de hacer! Sólo tenemos que encontrar los ingredientes aptos, que los tenemos a mano en cualquier súper, ¡y listo! Necesitamos galletas como las Oreo, nata para montar, mantequilla, leche, un par de sobrecitos de cuajada y crema de queso, por supuesto todo apto. ¿Te animas? ¡Pues dale al play y conoce esta deliciosa receta!

La tarta tipo Oreo sin gluten y sin lactosa es muy fácil de hacer y lo más importante, ¡está riquísima! Es apta para celíacos, sensibles al gluten, alérgicos al trigo e intolerantes a la lactosa. Así que anímate a hacerla porque si no la has probado no te vas a arrepentir.

Si tienes alguna duda de los ingredientes, ¡no te preocupes! Aquí te dejo información sobre los productos que lleva la tarta para que cuando los compres y hagas la receta, sepas que te va a sentar bien al 100%.

Tarta tipo Oreo sin gluten y sin lactosa | Miriam Frías

Tanto la nata para montar como la leche son productos genéricos, es decir que nunca llevan gluten por lo que habría que buscar sólo estos productos sin lactosa. El caso de la mantequilla es parecido. Si es normal, y con más de un 80% de materia grasa, también es apta para celíacos. Aun así, mira el etiquetado siempre por si acaso porque por ejemplo las light o fáciles de untar tienen que especificar que son sin gluten.

Además, la mantequilla también puede ser con lactosa para personas que tienen una intolerancia baja o moderada al azúcar de la leche. Este es uno de los productos que suele tolerarse ya que debido a su proceso de elaboración, tiene menos de un gramo de lactosa por cada 100 gramos de mantequilla. Puntualizo que en el caso de las intolerancias alimenticias, como es la intolerancia a la lactosa, cada persona es un mundo, por lo que hay que probar porque las teorías aunque hablan de forma genérica no a todo el mundo les funciona.

Tarta tipo Oreo sin gluten y sin lactosa | Miriam Frías

Las galletas tipo Oreo son fáciles de encontrar en cualquier supermercado grande, hay varias marcas y la verdad es que el sabor es muy parecido. Estas tienen que ser sin gluten y sin lactosa, al igual que la crema de queso y los sobres de cuajada. Así que la única preocupación que tienes que tener es de dejar sitio para este postre que no puede estar más rico. ¡Que aproveche!