Hamburguesas vegetales, ¿son más saludables?

Pues bajo la denominación de "hamburguesa vegetal" también se puede ocultar un ultra procesado poco saludable.

La oferta de productos enfocados a cubrir las carencias que había en el mercado para personas que llevan una dieta vegetariana está aumentando considerablemente. Para bien y para mal.

Para bien, principalmente porque significa que más personas están siendo conscientes de que estamos abusando de el consumo de productos de origen animal, y con esa oferta más accesible, no únicamente quien lleve una dieta vegetariana puede beneficiarse, también el resto reduce el consumo si intercala con este tipo de productos. Hay más oferta de bebidas vegetales, preparados con legumbre que ayudan al consumo de proteína, como la soja texturizada y otras alternativas.

Para mal, porque no siempre el producto que se crea para satisfacer esa necesidad saludable. Terminan añadiéndole los mismos ingredientes que criticamos en los ultra procesados en general: harinas refinadas, azúcar, sal, grasas de mala calidad, creando productos poco nutritivos.

Podría ser el caso de algunas hamburguesas vegetales del mercado, en las que aparecen grandes porcentajes de harina que las hacen además, bajas en proteína. Con respecto a esto último, la confusión se crea porque cuando se compran a modo de "el aporte proteico del plato" en realidad no aportan ni la mitad de la proteína que proporcionaría una cárnica, y contribuyen a esa fama de que las dietas vegetarianas son bajas en proteína y por tanto, porque causar deficiencia.

Hamburguesa vegetal | iStock

Otro problema es que, con frecuencia, podemos leer en sus etiquetas "hamburguesa de espinacas" o "de berenjena", y no solo no aportan una cantidad de proteína adecuada sino que resulta que ese supuesto aporte de verdura tampoco es tal, conteniendo algunas apenas un 2-4 % de la hortaliza indicada. Cuando alguien que no sigue un dieta vegetariana recurre a ellas pensando que es más saludable que otra opción, está cometiendo un error.

¿Qué ingredientes debemos buscar en una hamburguesa vegetal para que sea saludable?

Si es primer ingrediente es soja, ya es un buen indicador, aportará más proteína. Los siguientes ingredientes podrían ser verduras y alguna harina. Si indica que contiene patata o alguna harina, incluso sal y aceite pero en los últimos ingredientes, no está nada más. Además, miraremos si en la tabla de valor nutricional aporta más de 10 g de proteína por 100 g de producto.

También podéisvuestras propias hamburguesas vegetales, os dejo una de las más sencillas que es una receta propia para mis pacientes vegetarianos:

- Soja texturizada 50 g

- 2 cucharadas soperas de harina de garbanzo

- 1/4 de cebolla

- media taza de coliflor desmenuzada

- Cucharada sopera de aceite de oliva virgen extra

- Especias al gusto (prueba con comino o curri)

Además, se pueden congelar y sacar cuando las vayas a consumir.