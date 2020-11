Estos son los beneficios del caqui para tu salud y tu belleza

Está de temporada, y aunque no gusta a todo el mundo, la verdad es que el caqui es una fruta exquisita, muy versátil y con muchas menos calorías que muchas otras y eso, a pesar de su dulzura.

Tiene un alto poder antioxidante y además, es diurética y tiene muy pocas calorías, ¿qué más se puede pedir? Fruta otoñal por excelencia, el caqui, cuyo nombre significa fuego divino (no me digáis que no es bonito) no gusta a todo el mundo: a algunos les molesta su textura gelatinosa y que algunas variedades tienen muchos taninos y dejan reseca la boca.

Pero lo cierto es que es una maravilla de fruta: es mayoritariamente agua (en un 80%, de ahí su poder diurético y que no te la recomendemos tomar por la noche), poca proteína (menos del 1%) y un 15% de azúcares. A pesar de este porcentaje de azúcares, tiene poquitas menos calorías que la media de las frutas, pero, como comemos pocos (te puedes comer uno o dos como mucho), no suponen un exceso de azúcares.

Entre sus otras ventajas, tiene vitamina A (maravillosa para la salud de los dientes y de los huesos), grandes cantidades de carotenoides (que son antioxidantes), vitamina C, calcio, potasio (especialmente interesante para la actividad muscular) y mucha fibra.

Ensalada con caqui | iStock

Una vez expuestas todas sus virtudes, te diremos que esta fruta es una gran ayuda en el cuidado de tu piel: los antioxidantes que posee contrarrestan el efecto de los radicales libres sobre tu piel (los responsables del envejecimiento celular). Algunos estudios hablan también de sus beneficios para la salud, por ejemplo, en la prevención el cáncer de tiroides y sus taninos, sobre todo en los caquis poco maduros, tienen efectos inhibidores frente a virus como el de la gripe, la gastrointeritis…

Pero esto no es todo: su consumo está súper indicado si tienes colesterol, hipertensión, diabetes e incluso, dermatitis alérgica. Además, es altamente recomendable si tienes problemas de estreñimiento. Los que sí deben evitar su consumo son las personas con insuficiencia real, porque, al contener mucho potasio debe evitarlo las personas con problemas de riñón, al menos, un consumo en exceso.

A la hora de consumirlo, no te recomendamos cocinarlo, porque pierde vitaminas y antioxidantes, es mejor tomarlo crudo tal cual, o en ensaladas (con quinoa o bulgur, queso fresco, tomatitos cherry y algunas hojas de rúcula, por ejemplo). Y, debes saber, que si se recomienda el consumo al día de tres frutas (recomendaciones de la OMS), con un solo caqui estarías cubriendo tus necesidades de fruta diarias.