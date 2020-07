El cuerpo nos pide más agua en verano, a veces cometemos el error de aportar líquido a nuestro cuerpo a base de refrescos y zumos, con demasiados azúcares, o peor, con bebidas alcohólicas, que inducen mayor deshidratación, un peligro acusado en verano. No queremos decirte que no vuelvas a disfrutar de una cerveza o un tinto de verano, pero no son bebidas saludables, menos aún usarlas para calmar tu sed. Bebe agua primero, luego disfruta de tu cerveza, es la función de estas bebidas, el disfrute, ni te hidratan, ni te nutren.

Con respecto a los alimentos más recomendables en verano, coincide que son aquellos que también contribuyen a la hidratación: las hortalizas frescas y frutas de verano como la sandía y el melón. Y es que, no solo es sabio nuestro cuerpo, la propia temporada veraniega nos da más hortalizas y frutas con más de un 90% de agua en su composición. Aprovechemos estos alimentos de temporada, por su gran aporte de agua; vitaminas y minerales, las hortalizas y vegetales son el grupo de alimentos con más densidad de nutrientes y bajo contenido energético.

Esto es importante, ya que en verano, la mayor amplitud diurna, suele hacer a veces que aumente el número de comidas, también aumentan las comidas sociales, pudiendo generar un superávit energético en nuestra dieta. Las hortalizas y frutas de temporada, como base de nuestra alimentación, pueden ser claves en la época estival para no aumentar nuestro porcentaje de grasa, pero no solo cuidan nuestra composición corporal, no nos olvidemos, que ese mayor aporte en vitaminas, la mayoría relacionadas con la salud y belleza de la piel, nos protegerán también desde dentro de la mayor exposición solar en verano.

Sandía | iStock

Guía de uso:

- Incluye en tu desayuno algo de tomate o una pieza de fruta. Acompaña todas tus comidas y cenas con una gran ensalada de fresca que lleve como base tomate, pepino, pimiento crudo y zanahoria. ¡Puedes hacer gazpacho!

- Termina tus comidas con una pieza de fruta fresca como sandía o melón.

- Si te apetece algo de merienda, toma un melocotón o nectarina, son muy saciantes.

- Bebe agua en todas las comidas, si te apetece algún granizado o helado, hazlos a base de frutas frescas y pon unas hojas de menta.

¡Cuidarse en verano es de lo más delicioso!