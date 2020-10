Estos son los alimentos que no deberías tomar a partir de las cinco de la tarde

Pasan las 17 horas de la tarde, tea time. Y tú, como si fueses británica, te meterías para el cuerpo una taza de té acompañada de pastas de mantequilla. Suena bien y sabe mejor pero de hacerlo, que sea muy esporádicamente porque ni el té, por su teína y cómo afecta al sueño, ni las pastas, por sus azúcares y las harinas, son opciones saludables a tomar a partir de las cinco de la tarde.

Vamos a ver qué alimentos es mejor que no tomes a partir de esa franja horaria: toma buena nota.

- Si tu objetivo es perder peso:

Si quieres quitarte unos kilos de encima, máxime ahora que se van acerando las Navidades, aunque vayan a ser unas fiestas atípicas por la Covid-19, a partir de las 17 horas no debieras tomar hidratos de carbono, por ejemplo. Cualquier alimento que contenga hidratos de carbono no es recomendable: los panes, los arroces, pasta, patatas…

Tampoco convienen los azúcares (ni a esa hora ni a otra, la verdad): nada de helados (aunque te apetezcan mucho mientras estás en tu sofá viendo esa película el sábado por la tarde), ni el chocolate, dulces en general, que además son disruptores del sueño. Una salvedad con el chocolate: verás que en algunas dietas de adelgazamiento está permitido tomar algo de chocolate negro (hemos dicho algo, no la tableta entera). Puedes permitirte, tampoco a diario, tomar algo de chocolate negro con un porcentaje que supere el 90%, es el más saludable. Chocolate con leche, ni verlo: básicamente lo que contienen es mucha grasa y mucha azúcar, y poco chocolate.

Si tienes mucha hambre por la tarde, mejor que quedarte con esa ansiedad, prueba a tomarte una infusión o un rooibos. También va bien algo de fruta o un puñado de frutos secos, que tienen grasas saludables y son muy saciantes.

Plato de pasta | iStock

- Si tu objetivo es dormir bien:

Evita las cenas copiosas (no, un cocido no es lo más recomendable antes de ir a dormir). Ojo con las ensaladas, sobre todo de lechuga iceberg, porque a muchas personas les generan hinchazón y gases, y tampoco es lo más recomendable para dormir a pierna suelta. Por supuesto, evita el café o el té a partir de las cinco de la tarde: si quieres uno, mejor opta por un descafeinado. Y ojo con tomar algunos alimentos a la hora de la cena que si bien, nutricionalmente no tienen pega alguna para tomar a estas horas, pueden hacerte pasar una mala noche por ser diuréticos y que tengas que estar levantándote cada dos por tres para ir al baño. Por ejemplo, es mejor evitar por las noches los espárragos, las alcachofas y en frutas, la piña y el kaki, que son muy diuréticos.

Y hablando de frutas, si eres de las que cena únicamente fruta (tema que ya abordamos aquí), que sepas que sería conveniente que te decantases por las que tengan poco azúcar (como la manzana, por ejemplo) y que las acompañases de algo de proteína.