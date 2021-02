Consejos para comer más verde (y menos carne)

Que en líneas generales, en España (y también en muchos otros países) se consume mucha carne es innegable. Consumimos un exceso de alimentos de origen animal, lo cual tiene un impacto negativo sobre nuestra salud y también, sobre la salud del planeta. Es por esto que el vegetarianismo está cogiendo fuerza y cada vez son más los supermercados también que ofrecen opciones de alimentación sin proteínas animales.

Si te defines como flexiteriana (intentas reducir en tu día a día el consumo de alimentos de origen animal y te alimentas a base de vegetales aunque consumas de manera ocasional, pescado, huevos, lácteos o carne, te vamos a dar una serie de consejos para ayudarte a reducir el consumo de carne.

De acuerdo con el libro ‘Lunes sin carne’ de Raquel Bernácer (Editorial Vergara), hay varios pasos que puedes dar en pos de comer más sano:

- Utilizar la carne como aderezo: si eres una gran carnívora evidentemente no vas a cambiar el chip de tu alimentación dejando la carne de golpe y pasándote a los garbanzos. Por eso, un primer paso es utilizar la carne como aderezo para dar sabor a platos ricos en vegetales. Por ejemplo: añade un poco de beicon frito en unos garbanzos con espinacas, un poco de jamón ibérico en una ensalada, unas gambas en un salteado de arroz con verduras… La clave es que el porcentaje del alimento de origen animal sea pequeño en comparación con el resto.

- Sustituir la carne por otros ingredientes: prueba a sustituir la carne por otros alimentos de origen animal que son más saludables y tienen menor impacto medioambiental, como son, el pescado y los huevos. Otra alternativa para los que acepten bien los alimentos de origen vegetal es sustituir la carne por legumbres o el tofu.

- Priorizar el uso de legumbres: cuando dejas de consumir alimentos de origen animal tienes que potenciar otros que te aporten nutrientes similares y ahí están las legumbres para echarnos una mano. Son un ingrediente muy versátil: puedes añadirla a ensaladas, saltearla, ponerla en sopas, triturarlas en purés vegetales, hacer guisos…

Plato de vegetales | iStock

- Potenciar el consumo de granos integrales: el consumo habitual de granos integrales se ha relacionado con la reducción del riesgo de enfermedad coronaria, cáncer, diabetes, obesidad y otras enfermedades crónicas.

- Apuesta por los frutos secos y otras semillas oleaginosas: a ser posible, siempre que sean crudos o tostados sin sal, huye de los fritos. En cuanto a semillas, las de lino son las que mayor contenido de ácidos grasos omega 3 de origen vegetal que existe.

- Potenciar el sabor de tus platos: no hay más triste que comerse un plato de judías verdes que no sepan nada. Esa no es la forma de adoptar una alimentación más saludable porque el sabor de los alimentos es un factor clave para aceptar los platos y si no nos sabe a nada, malamante… Para que los platos sean sabrosos, además de ingredientes que aporten sabor umami, tienes un montón de especias para aderezar: romero, nuez moscada, ajo, cebolla en polvo, tomillo, pimentón, salsa de soja, tomate concentrado, setas deshidratadas… Es cuestión de probar e innovar.

