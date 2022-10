Se acerca el día de los enamorados y con él la fecha perfecta para regalar bombones. Una ocasión muy especial que hace que los chocolates triunfen por todo lo alto.

Pero, ¿y si tu pareja o tú eres celiaco, sensible al gluten o intolerante a la lactosa? ¡No hay problema! En este vídeo te enseñamos cómo hacer bombones aptos.

Para ello necesitamos obleas sin gluten y sin lactosa que aquí te recordamos cómo hacerlas. Lo único que hay que cambiar de la receta es la cucharadita de canela por una cucharadita de esencia de vainilla, y en vez de hacer un barquillo o canutillo con la masa, dejarla estirada en un plato después de sacarla de la sartén.

La esencia de vainilla hay que mirar bien que sea sin gluten y sin lactosa. Si en el etiquetado pone que puede contener trazas de gluten, busca otra marca. En el caso de las trazas de leche, a los intolerantes a la lactosa no les afecta el ‘puede contener’ porque se refiere a que puede haber contaminación cruzada en el proceso de fabricación. Sólo afectaría a los alérgicos a la PLV.

También necesitas crema de cacao y avellanas que si quieres hacerla casera y sin gluten y sin el azúcar de la leche; además de necesitar chocolate con leche apto, manteca de cerdo y avellanas. Estos dos últimos ingredientes son genéricos y por lo tanto no llevan gluten. Tampoco llevan lactosa.

Así que ya no tienes excusa para regalar o para lanzar la indirecta de que te regalen estos bombones que en el mercado no son aptos pero que no tienen nada que envidiar a los originales.