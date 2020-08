10 alimentos que te ayudarán a deshincharte

Los factores que nos provocan hinchazón en el abdomen son muchos y muy variados. El calor, el período, un plato gigante de pasta por la noche… Ninguno de ellos suele ser motivo de preocupación, pues no suele conllevar ardor, dolor abdominal, diarrea o estreñimiento, pero sí favorece una sensación molesta e incómoda, y esto podemos solucionarlo comiendo (o dejando de comer) determinados alimentos. No obstante, si tienes algunos de estos síntomas o sientes el estómago hinchado a menudo, debes acudir al médico para descartar patologías como el síndrome del intestino irritable o alguna intolerancia alimenticia.

Entre los alimentos a evitar para evitar la hinchazón están: el exceso de azúcar, las manzanas, las cebollas, la coliflor, el gluten, las judías, la sandía y los productos lácteos. Y entre los que te ayudarán a deshincharte este verano y paliar los síntomas, hemos elaborado esta lista:

Quinoa

La quinoa o quinua es uno de los alimentos más completos que existen. No contiene gluten, por lo que es el grano perfecto para añadir a nuestra dieta ‘libre de inflamaciones’. Entre otras muchas ventajas nutricionales, posee altos niveles de dos flavonoides, asociados con efectos antiinflamatorios, antivirales y antidepresivos. Un superalimento en toda regla.

Arándanos

Los arándanos contienen gran cantidad de antioxidantes, uno de los más importantes son las proantocianidinas, potentes agentes antiinflamatorios. Además, tienen un alto contenido de vitamina C y vitamina K, y ayudan a proteger el corazón.

Zanahorias | iStock

Zanahorias

Ricas en betacaroteno, fibra, vitamina K1 y potasio, las zanahorias se relacionan con un colesterol más bajo y una mejor salud ocular. Prueba a triturarlas sobre una ensalada para darle el toque crujiente en lugar de usar frutos secos, y listo.

Pollo

Además de aportar proteína, el pollo no genera esa hinchazón incómoda. Eso sí, aléjate de elaboraciones fritas tipo nuggets, que normalmente están rebozados con harina de trigo, lo que significa que contienen gluten. Sorry.

Pepino

Sabrosos y llenos de agua, los pepinos son grandes aliados contra la hinchazón. Cuanta más agua tomas sin fibra, más orinas, y cuanto más orinas, más plano está tu estómago.

Uvas

Esta preciada fruta pueden reducir los gases y, como consecuencia, también la hinchazón. Las uvas pueden contribuir positivamente a la hora de mejorar enfermedades inflamatorias. Son desintoxicantes del hígado y mejoran problemas hepáticos.

Huevos

Los huevos son otra forma fácil de obtener proteínas sin hinchazón. Prueba a tomar una tortilla de clara de huevo o unos huevos revueltos con leche sin lactosa antes de ir a la playa. Las proteínas te saciarán y actuarán como diurético.

Cacao

El cacao natural en polvo (el que no está tratado químicamente) aporta más de 50 nutrientes distintos y tiene un importante poder antioxidante. De hecho, es más rico en antioxidantes que el té, los arándanos o las bayas goji, y también antiinflamatorio gracias a su alto contenido en polifenoles (de 10 a 50 mg por gramo). Estos compuestos bioactivos protegen al organismo frente a determinadas enfermedades e infecciones.

Kimchi

Este alimento básico coreano aporta probióticos que favorecen un intestino sano. Intenta agregarlo a un tazón de arroz o de sopa para una cena fácil, sana y no inflamatoria.

Pescado azul

Adelante, come todo el salmón y todo atún que quieras. El pescado azul tiene muchas proteínas pero no carbohidratos, por lo que es la mejor opción para una dieta que no hinche el intestino.