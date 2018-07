¿Es malo consumir leche de soja?

¿Sustituye de verdad la bebida de soja a la leche?

A priori os diría que NO. La leche de vaca es un alimento muy nutritivo, presenta ciertos problemas para personas intolerantes a su azúcar (lactosa), alergias a algunas de sus proteínas (como la caseína), y ciertos efectos nocivos en otras patologías de tipo autoinmune, pero, en personas sanas que la toleran bien, puede ser un alimento nutritivo más a incluir en la alimentación. Desterrando esa idea de que es indispensable en nuestra dieta para la obtención de calcio por ejemplo. No, no es necesario consumir leche para llevar una dieta saludable ni es nocivo no consumirla, pero si lo haces, que sea entera, leche normal de toda la vida.

Si por las patologías mencionadas u otras circunstancias, decisiones personales decidimos no consumir leche, no hay que incluir en sustitución otro líquido blanco, pero si por costumbre, decidimos que sí, la bebida de soja es una buena opción ya que, en comparación con otras bebidas vegetales presenta mayor contenido en proteínas, más similar a las de la leche que otras bebidas con la de avena o arroz. Los tecnólogos de alimentos han conseguido mejorar su sabor, por lo que ya encontramos en los supermercados fácilmente y a buen precio, bebida de soja sin azúcar añadido ni edulcorantes.

¿Es malo consumir bebida de soja?

No existe nada inherentemente nocivo en la bebida de soja. Se relacionó su consumo con efectos negativos en diferentes tipos de cáncer. En este punto os resumo que diferentes estudios al respecto concluyeron que existen relaciones favorables entre el consumo de soja como alimento, ya sean como bebida o alimentos derivados de la misma (no suplementos) y cáncer. Especialmente a nivel preventivo, con mayor efecto en población asiática.

Leche de soja | iStock

Por tanto, no solo no existe relación negativa con el riesgo de padecer cáncer, estos estudios hacían referencia incluso a sus efectos preventivos.

Existía cierto temor también con respecto a su consumo en relación con problemas de tiroides. En este sentido tampoco debéis preocuparos, no hay ningún problema en su consumo por parte de personas que padezcan alteraciones de las hormonas tiroídeas. Lo único que tendría en cuenta es tomar la medicación correspondiente, la levotiroxina, separada de las comidas, no solo de la bebida de soja, de cualquier comida.

¿Es más saludable que la leche?

El hecho de ser vegetal no la hace más saludable que la leche de vaca. Pero si, como comentamos anteriormente, padeces alguna de las patologías que resalté o has decido no consumir productos animales, la de soja es una buena opción. Puedes consumirla sin temor, te recomendaría fijarte en su composición, que únicamente esté compuesta por las habas de soja y agua, algunas sales pero no azúcares añadidos, siropes, fructosa ni edulcorantes, muchos menos las "sabor vainilla o chocolate". Si está suplementada en calcio, estupendo (fíjate en ese caso si también está suplementado en vitamina D y que, si sois veganos, esa vitamina D sea de procedencia vegetal). Pero que no te preocupe el que no lo esté, podemos obtener calcio de otros alimentos de nuestra dieta.