Este es el desayuno que debes tomar para adelgazar

El conjunto de alimentos que tomamos en el día, nuestros hábitos diarios de actividad física y descanso, entre otros, son los que determinaran en mayor medida nuestra salud y nuestra composición corporal, es decir, que tengamos un mayor o menor porcentaje de grasa corporal, ese que todos queremos tener al mínimo.

Volviendo al desayuno, que no sea esa comida indispensable que nos han hecho creer no significa que no sea importante: los alimentos que lo compongan determinarán en gran medida nuestros niveles de saciedad a lo largo del día por ejemplo, esto quiere decir, que si desayunamos una u otra combinación de alimentos, estaremos más saciados o tendremos ciertos "antojos" a lo largo de la mañana e incluso, a lo largo del día.

Te estarás preguntando qué me parece tan mal de los desayunos que haces y cuál es ese desayuno que recomiendo que te mantendrá saciado y nutrido, pues, aunque existen múltiples opciones, te daré mi favorita: desayuna huevo. No te lo recomiendo por gusto (que también), diversos estudios han evidenciado que incluir huevos en el desayuno frente a los típicos de pan con mantequilla por ejemplo, o peor, leche con cereales o galletas, proporciona enormes ventajas, tanto a nivel saciante, como os mencionaba, como a contribuir al buen aporte de nutrientes por la mañana, y es que, los desayunos de los españoles (que son los que tengo más analizados) se encuentran desprovistos de proteína y muy cargados en azúcar.

Antes de que te cuestiones esto último, no, no necesitas azúcar por la mañana para activarte, todo lo contrario, un desayuno más bajo en azúcar y alto en proteína de calidad te mantendrá más activo y más nutritivo, además es una forma de empezar el día comiendo bien, y no al contrario, incluyendo alimentos que tendrían que estar fuera todo el día y toda la semana: azúcar, bollería, pan blanco.

¿Y dónde queda la pérdida de peso? Si analizas con lógica, reducir estos alimentos poco saludables de la comida en la que más presente están, ya es una ventaja. Mantenerte más saciado y sin antojos otra, aportar más proteína a la dieta y reducir los azúcar otro, factores clave en la pérdida de peso.

Desayuno | iStock

Esta recomendación de desayunar huevo como consejo general puede dejarte con algunas dudas a la hora de hacerlo práctico. Para solventar este problema, muestro a continuación 4 ejemplos de desayunos con huevo apropiados para personas que deseen perder peso. No significa que si este no es tu objetivo no sean adecuados para ti, todo lo contrario, pero quizá habría que modificar algunas cantidades. Todos van acompañados de café solo o té, sin añadir leche, azúcar ni edulcorantes.

Desayuno 1. Rápido, bajo en hidratos de carbono y delicioso: 2 huevos revueltos acompañados de un tomate aliñado con pimienta y aceite de oliva virgen extra.

Desayuno 2. Para los que les guste mojar: 2 huevos plancha al punto. Para mojar, palitos de zanahoria y pepino.

Desayuno 3. Ideal para dejar listo la noche anterior y tomar frío, muy saciante: Tortilla de patata cocida con dos huevos.

Anota esta opción por si te pilla fuera de casa, en bares de desayuno suelen tener pincho de tortilla, no será de patata cocida pero mejor que tomar pan blanco.

Desayuno 4. Para los que van con prisa por la mañana: 2 huevos duros que te puedes echar hasta al bolsillo y comer en el metro o caminando y una pieza de fruta al gusto, la que quieras!

A disfrutar de tu desayuno saludable.