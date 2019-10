Deporte

Si te estás iniciando en el mundo del deporte y sales a correr, caminar o hacer trekking de vez en cuando, tal vez no necesites ninguna pulsera de actividad para medir tus logros, ya que lo importante es hacer ejercicio con regularidad en función de tus gustos y características físicas, disfrutar del camino y no competir contigo misma si el cuerpo no te lo pide.