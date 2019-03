Operación Bikini: ¿Por dónde empiezo si quiero ponerme en forma?

Ya hemos pasado los meses más duros del invierno y la primavera y el verano están ya a la vuelta de la esquina, por lo que es hora de empezar a ponerse en forma y cuidar la dieta si queremos llegar espectaculares para el verano.

En el vídeo te damos algunos consejos para empezar la temida operación bikini. Si no te sientes a gusto con tu físico es hora de empezar a cambiarlo, pero ¿por dónde empezar?

No te desanimes, en primer lugar analiza que es lo que crees que tu cuerpo necesita, si tal vez perder unos kilos demás o ganar fuerza y definición en tus músculos. Con los consejos que te ofrecemos en el vídeo te daremos un claro punto de partida para comenzar a remodelar tu cuerpo.

Son cuatro consejos muy sencillos pero fundamentales. Y no olvides que para bajar peso una dieta saludable es el complemento imprescindible.

Si tu flaqueza no es la alimentación sino la fortaleza para hacer ejercicios, o si los ejercicios que realizas no notas que sean efectivos, quizá no te estés preparando correctamente y cometas algunos de los errores que te mostramos en el vídeo y que son habituales. Como por ejemplo, la obsesión que solemos tener por hacer abdominales pensando que es la solución definitiva para bajar barriga.

Sigue los consejos de nuestro entrenador personal y comienza ya la operación bikini 2019. Cuanto antes comencemos mejor. ¡Es hora de ponerse en forma!

