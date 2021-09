Cuatro mitos sobre el gimnasio que es hora de enterrar

¿Crees que el ejercicio es más efectivo cuanto más sudas? ¿Tienes miedo a hacer pesas por si ensanchas? Seguro que tú también has escuchado antes alguno de estos mitos. Desmontamos algunos de los más comunes relacionados con el deporte.

Mito 1: Sudar más te hará adelgazar más rápido

Falso. Cada vez que veo a alguien entrenar con sudadera, o incluso con plásticos sobre el abdomen, me pregunto quién les habrá aconsejado semejante barbaridad. Lamento decirte que lo único que perderás con esos métodos es agua. En cuanto vuelvas a hidratarte, el líquido regresará a tu cuerpo.

Mito 2: Las mujeres que hacen pesas acaban teniendo cuerpo de hombre

Falso. ¡Ojalá fuera así de fácil ganar musculatura! Pero no. Para conseguir ese tamaño de músculo hacen falta muchas horas, mucho peso y, en algunos casos, incluso suplementación.

Una rutina de fuerza simplemente ayuda a definir el cuerpo. Además, al contrario de lo que se suele creer, favorece la perdida de grasa.

Mito 3: Las máquinas son lo mejor para entrenar muscularmente

Falso. La maquinaria del gimnasio es ideal para las personas que aún no disponen de una técnica adecuada, pero en realidad no son necesarias correcciones en niveles altos de entrenamiento. Lo ideal, dentro de las posibilidades de cada uno, es que un profesional titulado te acompañe durante el ejercicio. Es la mejor forma de evolucionar.

Mito 4: Si no tienes agujetas es que no has entrenando con suficiente intensidad

Falso. Esa sensación de dolor muscular es común cuando sometemos a nuestro cuerpo a un esfuerzo mayor del habitual. Si nuestros músculos están acostumbrados al ejercicio, es muy probable que las agujetas sean menos frecuentes. Surgirán con ejercicios diferentes a los habituales o con el trabajo de músculos menos acostumbrados al esfuerzo, pero son especialmente típicas después de largos periodos de descanso deportivo.

