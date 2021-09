¿Te apuntas al gym? Dime cómo eres y te diré qué deporte es mejor para ti

Hacer ejercicio físico de forma habitual es fundamental para mantener un buen estado de salud. Cada vez más investigaciones relacionan la práctica regular de deporte con una mayor longevidad, un mejor estado de ánimo y una buena salud en general. Así lo confirma un estudio reciente realizado por científicos de la Universidad Autónoma de Madrid, en colaboración con centros de Taiwán, Australia, Estados Unidos y Noruega, que señala que la práctica de actividad física durante el tiempo de ocio se asocia a una reducción de la mortalidad por cualquier causa en un 33%. Otra investigación, en esta ocasión publicada en el International Journal of Clinical and Health Psychology, señala que "las personas que realizan regularmente ejercicio físico se perciben más saludables, con menor estrés y presentan un mejor estado de ánimo que aquellas que no realizan ningún tipo de ejercicio físico".

Así pues, no hay tiempo que perder: es hora de calzarse las deportivas, ponerse manos a la obra y buscar cuál es el deporte más adecuado a nuestras necesidades. Aquí van algunas ideas.

Pilates

El método ideado por Joseph Pilates es muy popular en todo el mundo gracias a sus numerosos beneficios, sobradamente contrastados, para la salud física y mental. Se basa en el uso de la mente para controlar el cuerpo y combina tres disciplinas en una sola: gimnasia, traumatología y yoga. El Pilates enamora a muchas personas desde el primer momento: nos contacta con nuestro cuerpo y nuestra mente, promueve la respiración y relajación, potencia el fortalecimiento abdominal, mejora la postura y –lo que para muchas es un plus– es un potente ejercicio de fuerza muscular que, sin embargo, no nos agota excesivamente.

Es muy recomendable para todas aquellas personas que odian los deportes de alta intensidad como el cycling o correr y prefieren un tipo de ejercicio más sosegado pero igualmente efectivo. El Pilates es perfecto para todas aquellas personas que tienen molestias en la espalda o trabajan sentadas o de pie muchas horas seguidas. Según una revisión de investigaciones sobre este método publicada por la Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, se han detectado efectos beneficiosos del Pilates tras una intervención quirúrgica por escoliosis, en el dolor lumbar crónico y en la alineación y lesiones del tren inferior.

Caminar

Todas aquellas que detestan todo lo que tiene que ver con ir al gimnasio o practicar deportes de equipo tienen en algo tan simple como salir a caminar la mejor manera de mantenerse en forma. Hacerlo a paso ligero durante al menos una hora diaria es una buena manera de hacer ejercicio sin apenas darnos cuenta. ¿Cómo proceder? Podemos levantarnos antes para hacer el trayecto al trabajo caminando o fijarnos una hora determinada para un paseíto antes de cenar. Según un estudio realizado por investigadores del Imperial College de Londres y la Universidad de Cambridge, publicado en la revista The Lancet Planetary Health, las personas que caminan, van en bicicleta y viajan en tren al trabajo tienen un riesgo reducido de muerte prematura o enfermedad en comparación con los que lo hacen en automóvil.

Otra opción es salir a hacer senderismo los fines de semana, solas o en compañía. Hay numerosos grupos organizados que montan excursiones para diferentes niveles y son una buena manera de empezar a caminar, conocer gente y descubrir lugares desconocidos. ¿Un consejo? Es imprescindible hacerse con un calzado adecuado y, si podemos, utilizar bastones para fortalecer también los brazos.

Bailar

Quienes no son muy amigas del deporte pueden probar con alguna actividad que nos permita movernos sin que apenas nos demos cuenta. Desde el ejercicio aeróbico que podemos practicar en el gimnasio (en clases de zumba, aerobic o step) hasta clases de baile en grupo serán ideales para conseguir nuestro propósito, que no es otro que movernos. Flamenco, danza clásica o contemporánea, bailes de salón, swing, salsa, bachata... Todo vale siempre que sea sinónimo de pasar un buen rato y mover el cuerpo.

Natación

Las actividades acuáticas, ya sea la natación (uno de los deportes más completos) u otras como el aguagym y similares, son ideales para muchos amantes del agua, que se benefician también de su poder relajante y calmante. Si somos de las que nos gusta el deporte en solitario, lo mejor es nadar, y si preferimos las actividades en equipo, nada mejor que las clases dirigidas dentro del agua (algunos centros tienen incluso aguacycling, con bicis dentro de la piscina).

La natación tiene múltiples beneficios para la salud, ya que fortalece huesos y músculos y, según un estudio, también ayuda a contrarrestar los síntomas de la depresión. La investigación, publicada en el National Center for Biotechnology Information, señala que al nadar se liberan lo que se conoce como factores neurotróficos, proteínas que favorecen la supervivencia de las neuronas en el cerebro, como las endorfinas.

Crossfit

Tienes poco tiempo, mucha energía y prisas por ponerte en forma y tonificar rápido. Lo mejor es que dediques tu tiempo a practicar alguna actividad de alta intensidad como el crossfit. La principal ventaja de esta disciplina es que podemos dedicarle poco tiempo (bastan tres sesiones de 45 minutos a la semana) para notar sus beneficios con rapidez, de manera que es ideal para las que no van sobradas de tiempo libre. Sus efectos son inmediatos, pues enseguida se nota una reducción de peso corporal, definición muscular y tonificación. Según un estudio publicado en The Journal of Strength and Conditioning Research, la práctica de crossfit reduce notablemente la grasa corporal, mejora la capacidad aeróbica y provoca un incremento de la masa magra, especialmente en las mujeres.

