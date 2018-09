Diez productos de papelería que pueden contener gluten

Te mostramos una lista con algunos de diez productos que utilizan los más pequeños en sus clases que no sólo pueden estar fabricados con esta proteína, también con alérgenos como la leche o el huevo.

Arranca el nuevo curso escolar y con él la vuelta a las aulas de los más pequeños de la casa. Un regreso que a los padres les plantea preocupación y más si los niños tienen alguna alergia, intolerancia o enfermedad como es la celiaquía.

Y es que el 'peligro' no sólo está en el comedor, también está en las clases: hablamos del material escolar. Pero tranquilos, muchos fabricantes ya no sólo no utilizan el gluten o alérgenos alimentarios para hacer sus productos sino que además informan de su composición para tranquilidad de padres y profesores.

Puntualizar que los niños celíacos, tal y como informa FACE (Federación de Asociaciones de Celiacos de España), pueden tocar, manipular y trabajar o jugar con este tipo de materiales sin que ello suponga ningún peligro para ellos, salvo que se los coman. Algo que puede ser perjudicial para cualquier niño sea o no celíaco ya que no es un material comestible.