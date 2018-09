Te decimos cómo eliminar tu adicción a la comida basura

Siento ser pesimista ante estos propósitos tan ambiciosos, pasar del "nada" al "todo", no suele in asociado a un cambio de hábitos que seamos capaces de mantener en el tiempo, hacer nuestros e ir caminando poco a poco hacía un estilo de vida que nos proporcione bienestar y salud. Con respecto a tu dieta, te propongo algo: no empezar de forma estricta un menú que ni te gusta, ni recuerdas quien te lo ha pasado o donde lo has leído, seguramente no se adapte a tus necesidades ni a tus gustos.

Vamos a empezar desde más abajo: eliminar la comida basura, nos referimos a las preparaciones poco saludables (comida rápida, comidas lista para calentar y consumir), desprovistas de nutrientes interesantes, pero también aquellos productos con las mismas características (refrescos, bollería, galletas, chocolatinas, golosinas, carnes procesadas, productos con azúcares añadidos y grasas vegetales de mala calidad, harinas refinadas, snacks saldados, productos de panadería ultraprocesados, zumos, batidos, lácteos con azúcar, incluso barritas de cereales sustitutivas). Te sorprendería lo mucho que haces por tu salud y la mejora de tu composición corporal al dejar todo este tipo de comida.

¿Pero entonces, qué como?

1. Basa tu alimentación en verdura y hortalizas, no decimos que las añadas sino que sean la base, es decir, aumenta el tamaño de tus ensaladas y que la verdura no sea una guarnición, que sea la base, grandes cantidades que te sacien y aporten la inmensidad de nutrientes que contienen y fibra.

2. Consume fruta como snack y siempre que te apetezca un postre. Consume absolutamente TODO TIPO DE FRUTA (si no tienes ninguna alergia o intolerancia), ninguna está prohibida, todas son saludables, consume la que sea de temporada en tu zona.

Dulces | iStock

3. Aumenta el consumo de legumbres. Haz guisos añadiendo a tu verdura un puñado de legumbre seca, previamente remojada durante la noche y cocida posteriormente. Son muy versátiles y saciantes. Una opción muy cómoda es usar legumbre en bote.

4. Incluye proteína en cada una de tus comidas. Bien con la legumbre indicada en el punto anterior, añadiendo un par de huevos a tu verdura o ensalada, una ración de carne, frutos secos, pescado (fresco, congelado o incluso una lata de algún pescado como sardinas pueden ser un buen recurso).

5. Bebe agua, entre comidas, durante las mismas, añadiéndole rodajas de fruta, hielo o por el contrario, haciendo infusiones de cualquier tipo.

Con estos 5 puntos tan simples, tu alimentación se tornará más saludable, sin necesidad de seguir un menú muy cerrado y de pasar hambre, todo lo contrario. Para eliminar tu adicción a la comida basura y todo tipo de productos insanos, lo más importante es que te sacies con alimentos de verdad, como los mencionados. No olvides, sobre todo al principio del cambio, no comprar ningún alimento que no quieras consumir, si no están disponibles, reduces drásticamente la posibilidad de consumirlos. Y dos puntos muy importantes: realiza ejercicio físico y cuidado con el estrés, cuida el descanso, la falta de sueño es un gran enemigo a la hora de querer eliminar el deseo de todos los productos insanos mencionados.