Cuáles son los mejores sustitutos del azúcar

El azúcar está formado por glucosa y fructosa, y se encuentra en multitud de alimentos. Esta sustancia aporta energía al organismo, pero este lo absorbe y se deshace de ella rápidamente. Un exceso de este edulcorante puede ser perjudicial para la salud, por lo que, si solemos abusar de su consumo, buscar sustitutos es una buena opción. En este vídeo encontrarás algunas alternativas al azúcar.

La Organización Mundial de la Salud recomienda ingerir un máximo de 25 gr de azúcar al día. Sin embargo, esta cantidad es menor de la que solemos consumir, puesto que muchos alimentos contienen grandes dosis de esta sustancia.

Un consumo excesivo de azúcar conlleva consecuencias negativas en el esmalte dental. Las bacterias de la boca se alimentan de las sustancias que posee este edulcorante y producen un ácido que daña las cavidades dentales. Por lo tanto, aparecen caries y se destruye el tejido de los dientes.

Cómo afecta el azúcar a nuestro cuerpo

El azúcar y la sal son sustancias químicas puras, es decir, no aportan nutrientes por si solas. Se las conoce como calorías vacías, ya que son absorbidas rápidamente por el organismo. Sí que obtenemos energía enseguida, pero no conseguimos saciarnos, por lo que no sentimos que hemos comido suficiente.

Por ello, su elevado consumo está relacionado con la obesidad. Además, sufrir este tipo de problemas también puede provocar hipertensión u otros trastornos metabólicos como la diabetes.

Además, existen muchas consecuencias físicas causadas por abusar del azúcar. Ingerir grandes cantidades de esta sustancia puede provocar cambios de humor, dolores de cabeza o desequilibrios hormonales, debido al aumento y disminución de los niveles de glucosa en sangre.

Para evitar problemas de salud relacionados con el exceso de azúcar, es recomendable buscar alternativas al azúcar de origen natural. De esta manera, conseguiremos endulzar las elaboraciones sin poner en riesgo nuestro bienestar. En este vídeo descubrirás los mejores sustitutos del azúcar.

