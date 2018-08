¿Adelgazan las dietas disociadas?

En general nos dicen que no podemos combinar en el mismo plato alimentos de diferentes grupos. Bueno, pues vamos por partes, nosotros sí, no como la dieta.

Empiezo fuerte: no sólo no tiene base científica, sino que es realmente difícil de seguir, de mantener y, sobre todo, no es en absoluto saludable.

Son muy pocos los alimentos a los que se le puede atribuir un único macronutriente. Los macronutrientes son los hidratos de carbono, grasas y proteínas. A ver quién es el listo que puede separar en unas legumbres (alimento más que saludable) cada uno de esos macronutrientes. ¿Y de un aguacate? Imposible. Seamos serios, la mayoría de los alimentos tienen estos tres macronutrientes (y muchos otros que no son macro, pero son igual de necesarios). Nuestro cuerpo es capaz de digerir correctamente todos y cada uno de ellos. Es listo, lleva muchos años haciéndolo y no creo que se sienta más cómodo si le separamos unos de otros.

Tenemos en nuestro cuerpo mecanismos de metabolización de nutrientes que van por separado, sin molestarse unos a otros. A los que se dedican a proteínas no les importa si a la vez llegaron hidratos de carbono, van a lo suyo. De cada uno de estos nutrientes se obtiene una cantidad de energía (kcal) independientemente del orden ¿Se imaginan si no el caos? No funcionan las enzimas de las grasas hasta que no se hayan ido los hidratos de carbono. A ver, que nuestro cuerpo no es una reunión de vecinos que se llevan mal, cada uno trabaja a lo suyo sin importarle lo que está haciendo su compañero, y mucho menos cuándo. No se crean eso que dicen de “el sistema digestivo colapsa y guarda azúcar”. Aquí no colapsa nada, guarda azúcar cuando consumimos demasiado. Ya está.

En las disociadas no se mezclan nutrientes | iStock

La dieta puede (y debe) ser variada, no centrarnos únicamente en un tipo de alimento (ya saben, los súper alimentos no existen) o de nutriente.

No hay ni un solo estudio de avale este tipo de dieta. Los estudios que hicieron dos grupos, uno con dieta disociada y otro no, no encontraron ninguna diferencia significativa entre ellos, vamos, que no consiguieron sacar nada en claro.

¿Por qué algunos dicen que les funciona este tipo de dieta? En muchas ocasiones el número de calorías que se consumen es mucho menor, lo que no significa que haya adelgazado por no mezclar, sino que, como ha comido menos, ha perdido peso. Si come lo mismo, pero sin disociar, los resultados serían exactamente iguales. Y probablemente mucho más fácil de seguir y mantener.

Y no se crean que esta dieta no conlleva riesgos. Puede disminuir la ingesta de fruta (porque como después de comer no la recomiendan… soberana tontería). Incluso malestar, estreñimiento (si no consumimos suficiente fibra), falta de nutrientes lo que puede provocar fragilidad en uñas y pelo.

Si de verdad quieren adelgazar, lo único que deben disociar (pero lejos, muy lejos) es el elevado consumo de productos no saludables. Del resto, coman cuando quieran y mezclen, mezclen que en la variedad está el gusto.