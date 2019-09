Notamos que hace días nuestro hijo presenta una conducta rara, no quiere comer, no duerme bien, no está feliz y se resiste a ir al colegio. Si hemos hechos nuestras investigaciones y hemos descartado un posible caso de bullying o acoso escolar, ¿cuál sería el siguiente paso?

"Tenemos que generar recursos para que sepan gestionar esas situaciones de no sentirse integrados en el grupo y de aislamiento social", explica el coach. Estas herramientas serían:

• Aprendizaje

Tenemos que hacer que el niño vea en esto que está viviendo una excelente oportunidad para crecer. Preguntarle qué está aprendiendo él de esta situación.

• Adaptación

No se puede cambiar lo que haga, así que toca adaptarse.

• Aceptación

La situación está ahí y tiene que reconocerlo.

A partir de que el niño sea consciente de estas tres fases, podemos empezar a construir con él.