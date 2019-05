Cuando el origen del estrés en los niños están en los padres

El estrés se pega, eso no hay duda. Si llegamos a casa estresados después de un día agotador en el trabajo, encima hemos cogido atasco y para rematar tenemos al día siguiente algo que nos preocupa, el resultado es inevitable: poca disponibilidad emocional para nuestros hijos, irritabilidad y escasa paciencia. “Esta situación puede hacer que nuestros hijos se activen más, ya que están deseosos de vernos, de recibir atención y cariño, y al entrar en carencia de eso que nos demandarán, lo manifestarán de las formas que menos nos gustaría a los padres”, explica Úrsula Persona.

Por otro lado el estrés cotidiano, el del día a día, las prisas, los gritos y los apremios constantes ponen a los niños en estado de bloqueo. Cuando un niño se pone nervioso o le gritamos se “bloquea” y hace que aún vaya más lento o, por el contrario, entre con cólera y se porte fatal.

Técnicas para reducir el estrés en familia

¿Qué podemos hacer en estos casos? Úrsula Persona nos da tres básicos consejos para intentar reducir el estrés en familia:

• Darnos cuenta ya es un buen comienzo.

• Ser prácticos organización, delegar, buscar apoyo en familiares y amigos en la época más demandante, cuando los niños son pequeño

• El autocuidado. Si tú no estás bien, no puedes educar bien.

Indudablemente por mucho que queremos proteger a nuestros hijos, si estamos pasando por algún problema familiar, lo notarán de una manera u otra. Probablemente eso les afecte, pero no hay que ver únicamente la parte negativa. Las vicisitudes de la vida nos forjan, nos endurecen y nos ayudan a desarrollar habilidades. La vida no es un camino de rosas, y atravesar juntos esa situación puede ser un buen aprendizaje de vida. “Como recomendación tratar de no darles más información de la necesaria, y siempre adaptada a su edad”, añade esta psicóloga infantil.

