Consecuencias para los niños de que los padres tengan miedo

Los padres somos un ejemplo para nuestros hijos y lo somos en todos los aspectos, incluido el tema de los miedos. De ahí que sea muy importante nuestra conducta y comportamiento para no intentar caer en la sobreprotección hacia los más pequeños.

Ante una situación de peligro - el niño está a punto de meterse una moneda en la boca o va directo hacia la piscina que cubre- tenemos que intervenir, porque no podemos permitir que a nuestro hijo o a nuestra hija le pase algo. Pero también es importante que ellos tomen conciencia de la situación y que sepan que ciertas circunstancias son peligrosas.

Si en lugar de darles seguridad y confianza, como padres, nos dedicamos a cortarles la libertad y a decirles "no hagas eso que me da miedo", no estamos ayudando al pequeño a que se desarrolle y que crezca y, a los típicos de su edad, le vamos a sumar los nuestros. "No caigamos en la sobreprotección", nos aconseja Marga Santamaría, pedagoga y coach educativa, y ponente del II Encuentro #ConectaConTuHijo.

Los miedos más comunes de los niños según su edad