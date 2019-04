Trucos para ir sin sujetador (porque la prenda lo requiera o porque te dé la real gana)

Evidentemente, si tienes mucho pecho la cosa se complica pero no hay nada imposible. Ahí van unos consejos para poder lucir esa prenda que tanto te gusta (y que tan poco te pones) con el pecho libre de ataduras (o casi). Eso sí: si lo que te apetece es ir libre como el viento, con el pecho tal cual, sea: que nadie ni ninguna moda ni ningún rollo sobre lo que queda o no queda bien, te lo impida. Lo primero que tenemos que hacer como mujeres empoderadas que debiéramos ser es asumirnos tal y como somos y querernos. Dicho lo cual, ahí van los consejos:

- Copas de silicona: funcionan muy bien siempre que no se tenga mucho pecho porque si es el caso has de saber que no lo sujetan (y además, tiran del pecho hacia abajo). Perfectas para prendas con escote en la espalda. También las puedes encontrar de foam, que al ser más ligeras que las de silicona, se suelen mantener fijas (que no es el caso de las primeras).

- Copas adhesivas: más ligeras aún que las anteriores, se ajustan perfectamente al pecho. Las tienes de papel o de espuma, éstas últimas están muy bien porque se adhieren también a la prenda que lleves puesta.

- Push up invisible: pues sí, te puede parecer imposible conseguir este efecto sin llevar sujetador, pero no lo es. En el mercado puedes encontrar láminas adhesivas que permiten levantar el pecho y mejorar su apariencia: la base del adhesivo se pega alrededor del pezón y antes de colocar la parte superior de la pegativa, debes tirar del pecho hacia arriba para levantarlo. Suena complicado, pero en realidad no lo es.

Sujetador con tiras a la espalda | ChicBack

- Almohadillas adhesivas: tienes de varias marcas y que permiten diferentes soluciones. Por ejemplo, las hay que se recortan a medida y otras, con forma de lágrima, incluyen tiras adhesivas de doble cara para mantener la ropa en su sitio.

- Si ninguna de estas soluciones te convence, puedes utilizar prendas con sostén incorporado: algunas camisetas incluso vestidos, vienen con un apoyo incorporado para el pecho, que puede ser en forma de copa o de bandas elásticas.

-Y si la prenda es con escote a la espalda y te niegas a ir sin sujetador, que sepas que tienen una innovadora solución y además, idea de una emprendedora española. Nos referimos a ChicBack, un sujetador que combina tiras intercambiables para adornar tu espalda: así te puedes poner esa prenda que tanto te gusta con escotazo posterior y lucir espalda porque hay variedad de tiras: más punk, casual, elegante, discreta, etc. la mejor forma de presumir de espalda sin además, renunciar al sujetador.