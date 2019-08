El pelo largo siempre triunfa. Por eso es normal que a veces te apetezca que luzca más largo de lo que lo tienes aunque sólo sea para ocasiones específicas, y no todos los días, pues a lo mejor no quieres preocuparte de los cuidados que este requiere. Las pelucas, aunque son versátiles y a pesar de que muchas famosas y cantantes las usan a diario, no están muy bien vistas para el día a día del resto de los mortales.

Una opción que sí que es más común son las extensiones, pero si estas tampoco te convencen y quieres que tu pelo parezca natural, en este vídeo te damos una serie de trucos para que tu pelo parezca más largo de lo que es.

El pelo largo tiene muchas ventajas y siempre se dice que nunca pasa de moda. Cuando queremos buscar un cambio de look nos da por cortarnos el pelo en un impulso casi radical, aunque en algunas ocasiones llegue después el arrepentimiento y echemos de menos llevar el pelo cubriendo más de la mitad de nuestra espalda. Nos ocurre mucho y a veces es frustrante porque el pelo no puedes obligarlo a que crezca, no tiene vuelta atrás. Y la única opción es la paciencia.

Pero no pasa nada porque hay truquillos para que esto no sea un problema, y mucho más sencillos de lo que pensamos. Como los que te enseñamos en este vídeo tutorial. Si deseas desesperadamente verte con el pelo más largo, puedes conseguirlo con estas ideas para que tu pelo, sea del largo que sea, lo parezca más todavía.

