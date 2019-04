Trucos exprés para que no se te vean las canas si estás en un apuro

La buena noticia es que existen varios truquitos bastante eficientes para tapar esas canas tontas –tal vez solo sea un pequeño mechón que se te ve especialmente si te recoges el pelo– en cinco minutos sin necesidad de enredarnos con tintes y baños de color. Toma nota:

Sombra de ojos

Sabemos que no es lo más ortodoxo, pero os aseguramos que funciona. Aplica sobre las canas un toque de sombra de ojos (a poder ser, permanente) del color de tu pelo: es mano de santo. Saldrás del apuro durante unas horas y luego ya podrás ir a la peluquería.

Spray cubrecanas

Es la solución milagrosa para una urgencia, pero conviene que no abuses de ellos porque ensucian mucho el pelo, de manera que tendrás que lavarlo más, algo que puede desequilibrar el PH de tu cuero cabelludo. Ten claro que lo mejor para cubrir las canas es utilizar tintes naturales, o incluso mejor baños de color mientras puedas, y que estas soluciones milagrosas deben ser esporádicas si quieres conservar la buena salud del cabello.

Champú cubrecanas en seco

Dos por uno. Existen múltiples champús en el mercado que son ideales porque cumplen varias funciones interesantes: se pueden aplicar en seco, de forma rápida y sencilla, y además de cubrir las canas también mantienen el pelo limpio durante más tiempo y eliminan su aspecto graso. Es ideal para aquellas mujeres con tendencia a acumular grasa en las puntas, y un producto muy efectivo del que recomendamos, sin embargo, no abusar.

Máscara de pestañas

Si tienes el pelo oscuro, una máscara de pestañas de tu color te sacará de un apuro, siempre que las canas sean pocas y no tengas intención de pasarte la noche toqueteándote el pelo. Algunas marcas comercializan máscaras especiales para el cabello, pero en realidad, si solo es un día y van a ser unas horas, no hace falta que inviertas en una específica.

Maquillaje en polvo

Aplícalo con la brocha justo antes del evento, con mucho cuidado, intentando que no queden pegotes. Te decimos lo mismo que con la máscara de pestañas: el maquillaje tiene que ser una solución de urgencia y sobre todo para unas pocas horas, pues no solo es que sus efectos desaparecen, sino que lo colorearán todo a su paso. Asegúrate de lavar bien el cabello cuando llegues a casa si no quieres ponerlo todo perdido.

Café

Como lo oyes. Mezcla en un recipiente agua y café molido (hasta encontrar el tono que se adapte mejor a tu color) y aplícalo sobre las raíces masajeando bien. Deja actuar la mezcla durante media hora y después lava el pelo normalmente tratando de no frotar mucho. Los resultados estarán garantizados y, además, emitirás un agradable olorcillo a este elixir que levanta pasiones. El té negro también puede servir.

Café | iStock

Cúrcuma

Las que tienen el cabello claro tendrán en la cúrcuma su principal aliada, que habrá que mezclar con agua y aplicar directamente sobre el cabello. ¿Ventajas? Taparás las canas sin apenas esfuerzo en un momento y de forma totalmente natural. Lo malo, claro, es que olerás a cúrcuma una cosa mala. También puedes probar con una infusión de manzanilla.

Henna

También es un remedio natural que puedes prepararte en casa sin complicaciones. Pero mucho cuidado con ella si nunca la has usado: a menudo la henna potencia mucho los colores, que adquieren un tono más mate y menos natural que las mechas o el tinte, y puede que no te sientas cómoda con el resultado. Antes de apostar por la henna, escoge bien el color y ponte en manos de un profesional. Luego, una vez segura de los resultados, ya puedes aplicarla en casa.

Cambia el peinado

A veces, simplemente cambiándote la raya del pelo de sitio disimularás perfectamente las canas, o apostando por un recogido, o por dejar el cabello suelto si es que las canas las tienes en las sienes. Estudia bien si con solo un cambio de peinado ya puedes salir del paso y, si no te convence, siempre puedes combinar el cambio con la aplicación de alguno de estos productos.

Diadema

Es otra opción muy recomendable, siempre que seas de esas personas a las que les quedan bien. Actualmente, existen en el mercado numerosas diademas, cintas y bandas (algunas con estampados preciosos) que no solo taparán tus canas, sino que te darán un look mucho más atrevido y transgresor. Combina el vestido negro elegante con una cinta estampada en la cabeza y el éxito está asegurado. Si puedes evitarlo, huye del clásico truco de llevar las gafas de sol en la cabeza. Para eso, mejor lucir canas.