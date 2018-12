Trucos para disimular las ojeras

Sigue una a una estas pautas y verás cómo mejora el aspecto de tus ojeras. Pero tampoco sufras si se ven: hay pocas cosas en la vida más sexys que unas ojeras bien llevadas.

-Ahí va la perogrullada: duerme bien. Trata de descansar al menos ocho horas diarias, y sobre todo procura que el sueño sea reparador. Si eres de las que tienes frecuentes despertares puedes adoptar una serie de trucos para combatir el insomnio y tratar de tener un sueño plácido y prolongado. Para empezar, intenta cenar al menos dos horas antes de irte a dormir, que la habitación esté bien ventilada, opta por una infusión relajante previa a meterte en la cama, no hagas deporte por las noches o a última hora de la tarde y procura no hacer actividades demasiado estimulantes para el cerebro antes de acostarte (leer, escribir, televisión, redes sociales…). Y no lo olvides: si tienes problemas de sueño recuerda que la cama es para dormir, y que no debes usarla para hacer actividades como leer, comer o descansar, pues pueden afectar a tus periodos de sueño.

-Algunos trucos caseros que funcionan para desinflamar las ojeras harán que ahorremos un dineral en mascarillas. Puedes enfriar unas bolsas de té en la nevera y aplicarlas durante un rato sobre la ojera, colocar unas rodajas de pepino sobre los párpados durante unos 20 minutos o empapar un algodón con infusión de manzanilla, colocarlo sobre la ojera y dejarlo actuar unos minutos.

-Una vez desinflamada la zona, el aspecto de tus ojeras mejorará de inmediato. Es el momento de hidratar correctamente la zona con un buen contorno de ojos, que deberás aplicarte sin untarlo –pues la piel de los ojos es muy sensible y este gesto puede favorecer la aparición de arrugas– mediante pequeños golpecitos. Es fundamental que escojas el contorno de ojos que mejor se adapte a tu edad, a las características de tu piel y a tus preferencias, ya que existen algunos específicos para reducir la intensidad de las ojeras y otros ultrahidratantes, ideales para las mujeres con la piel seca. En fundamental que la zona esté convenientemente hidratada antes de aplicar el corrector.

-A la hora de escoger el corrector, debemos optar por uno de buena calidad (de hecho, si en algo debemos invertir a la hora de maquillarnos es en un buen corrector de ojeras, que será fundamental a la hora de aportar luminosidad al rostro y frescura a la mirada), en textura crema. A la hora de aplicarlo, cada maestrillo tiene su librillo: hay quien prefiere usar un aplicador y otras mujeres que optar por aplicarlo con los dedos. En ambos casos, es fundamental que quede bien extendido y no queden pegotes.

-El corrector debe ser al menos un tono más claro que el de la piel, y debemos aplicar también un toque en el párpado superior, para que no haya demasiado contraste. Una vez bien cubierta la ojera podemos proceder a maquillarnos naturalmente, ya sea con maquillaje en crema o simplemente polvos, y a continuación maquillar los ojos.

Mujer con ojeras | iStock

-Utiliza siempre iluminador, ya que aunque a priori parezca complicado de usar, es el responsable de dar un brillo sutil a tu mirada. Los líquidos son más fáciles de usar: simplemente mezcla unas gotitas con tu crema hidratante y verás cómo notas que tu piel se ve menos cansada y más relajada de forma instantánea. En cuanto a la hidratante, ni que decir tiene que debes optar siempre por la mejor para tu tipo de piel, y que en ocasiones lo barato sale caro: no olvides que muchas veces una buena hidratante de una firma reconocida y buena calidad puede durar entre seis y ocho meses, usándola diariamente, mientras que otras más económicas apenas nos durarán un mes.

-A la hora de maquillar los ojos, evita los tonos azulados o violetas, que harán que parezcas más cansada y acentuarán el tono de las ojeras. Si te maquillas con sombras, los tonos claritos y brillantes aportarán vida y luminosidad a tu mirada, mientras que los oscuros te darán un toque más sexy, ideal para acentuar la fuerza de tu mirada por la noche.

-Adiós al tabaco. Muchas mujeres no son conscientes de los estragos que hace el tabaco sobre la piel, que aparece mucho más opaca y arrugada, hasta que dejan de fumar. Si quieres que el aspecto de tus ojeras mejore prácticamente de un día para otro empieza por abandonar el tabaco.

-Trata de no pasar demasiadas horas frente al ordenador, ya que estarás ocasionando un exceso de tensión en los vasos sanguíneos que rodean los ojos, que se verán obligados a esforzarse más de la cuenta sin recibir el descanso necesario. Si es necesario, consulta a tu oculista por si necesitas gafas.

-Las ojeras se deben en buena parte, aunque las causas son diversas, a la retención de líquidos, que se incrementará si tomamos sal en exceso y cafeína. Reduzcamos, pues, las dosis de ambas sustancias para mejorar el aspecto de la piel y, sobre todo, apostemos por alimentos que combatan la retención de líquidos, como las infusiones de jengibre o cola de caballo, entre otras.

-Utiliza siempre gafas de sol y la protección solar adecuada, pues a veces las ojeras se deben a la mala pigmentación. Dado que el sol activa la producción de melanina, favorecerá la aparición tanto de patas de gallo como de ojeras. Para ello, es fundamental utilizar una buena crema hidratante con factor de protección solar (o aplicar el protector de pantalla total justo tras la crema) y acostumbrarnos a usar unas gafas de sol que cubran bien la zona cuando nos expongamos al sol.