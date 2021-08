El truco viral de Tik Tok para hacerte un eyeliner perfecto sin salirte de la línea

Muy probablemente te hayas dado cuenta de que existe un maquillaje de ojos en concreto que se ha vuelto un fenómeno social. Lo ves repetidamente en redes sociales, en revistas de renombre y en celebridades de todo tipo. Nos referimos al eyeliner en forma de gato: uno de los delineados más poderosos en el mundo de la cosmética y eficaz a la hora de conseguir una mirada salvaje.

Se trata de un sensual gesto de belleza que se inspira directamente en los felinos y que tiene sus orígenes en el antiguo Egipto. Durante los últimos años se ha convertido en el sello identificativo para muchas personas y, sin embargo, en el momento de imitar el estilo y adaptarlo a nuestro ojo, el pulso y la maña son dos de los factores que entran en juego. Dos puntos que en muchas ocasiones nos hacen replantearnos el simple intento e incluso quedarnos con las ganas.

Si bien la práctica hace al maestro, hay algunos métodos que nos hacen pensar cómo no se nos había ocurrido antes. Tik Tok se ha convertido en una de las referencias más importantes en cuestiones de entretenimiento. En la aplicación descubrimos infinidad de vídeos cortos con trucos y ejemplos que podemos aplicar en nuestra rutina diaria, y cuando se trata de llevar a cabo algunos maquillajes, nos damos cuenta de que algunas técnicas son mucho más fáciles de realizar de lo que en un principio podríamos haber imaginado.

Cómo hacerte el cat eyeliner perfecto sin salirte

A través de la red social encontramos clips que nos pueden servir de gran ayuda, y una usuaria dio hasta tres trucos diferentes para conseguir una línea de lo más precisa. Kat Longoria demostró cómo con una horquilla, un palillo o varios pedazos de esparadrapo podemos darle forma al contorno de los ojos sin salirnos ni un milímetro de la raya.

¿Cómo consigue el delineado en cada uno de los casos? A continuación te los describimos punto por punto, para que no te pierdas ni el más mínimo detalle.

- Eyeliner con horquilla. El primer paso es pintar la parte superior de la mano con la punta de un lápiz para ojos y después frotar la punta de la horquilla para que agarre el pigmento. Es recomendable hacerlo con un lápiz para ojos y no con un eyeliner, ya que este último producto es líquido y se seca muy rápido. El siguiente paso es marcar el final de los ojos con la punta. El triángulo está hecho, por lo que tan solo tendremos que hacerle la forma, rellenarlo y listo.

- Eyeliner con palillo. Para esta técnica es necesario pintar la zona puntiaguda de un palillo con eyeliner y retirar el exceso con un bastoncillo para las orejas. A continuación, bastará con aplicar con cuidado el producto sobre el párpado, con cuidado de no hacernos daño.

- Eyeliner con esparadrapo o cinta adhesiva. Finalmente, la usuaria muestra cómo se pega un trozo generoso de esparadrapo que le cubre desde la nariz hasta las sienes, pasando delicadamente por las patas de gallo. Después coloca otros pedazos más pequeños sobre el párpado, creando un pequeño triángulo que por último termina pintando con sombra negra.

El vídeo habla por sí solo. No necesitaremos de muchas habilidades para aplicar la técnica que más nos guste y probarla la próxima vez que queramos lucir un look diferente. ¿Quién iba a decir que algunos elementos tan básicos que tenemos por casa serían tan útiles a la hora de realizar esta popular raya del ojo? Solo el ingenio y creatividad de una usuaria de Tik Tok que ha demostrado que no se necesitan caros utensilios de maquillaje para lograr los resultados más espectaculares.

