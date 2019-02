El truco para transformar tu pintalabios favorito en uno mate

Seguro que alguna vez cuando estabas maquillándote has echado en falta un pintalabios en tonalidad mate, pero no lo has comprado porque no encontrabas el tono de color de tu pintalabios favorito.

Estás de suerte, porque en Nova Life tenemos el truco que va a permitirte darle ese toque mate a un pintalabios normal. Échale un vistazo al tutorial en vídeo en el que te mostramos cómo. Se trata de un truco fácil, sencillo y económico que va a hacer que puedas lucir el color que deseas con la tonalidad perfecta.

Una vez tienes el modelito, viene lo complicado... maquillarte en condiciones. Maquillarse es una de las técnicas más antiguas que se conocen, porque hasta los faraones se pintaban la cara. Sin embargo, aunque parezca sencillo, tiene sus dificultades.

A todo esto, se une otro pequeño inconveniente, ya que el color que escojas para pintar tus labios puede estropear o fortalecer tu look. Mucha gente que no sabe cómo combinar los lips con las prendas que escogen tiende a utilizar, casi siempre, brillo para sus labios.

Aunque no seas muy atrevida utilizando colores llamativos o colores fuera de los normales, muchas veces seguro que preferirías que el tono fuera mate para dar un toque de seriedad o no llamar tanto la atención.

Por este motivo en Nova Life hemos encontrado el truco que te permitirá lucir la tonalidad que deseas. ¿Tienes polvos translucidos de colorete? Mira el tutorial en vídeo y no te prives más de lucir los labios que deseas con este truco tan sencillo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Trucos para quienes somos un desastre con las tareas del hogar:

Trucos infalibles para que las medias te duren mucho más tiempo:

Trucos infalibles para que la colonia dure más tiempo en el cuerpo :