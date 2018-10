El truco del "teeging" y otros secretos para aparecer divina en tus selfies

Hoy te vamos a dar unos trucos bien sencillos para que tus fotos sean aún mejores y que deslumbres (o despiertes envidias) entre tu público.

- A la hora de hacer la foto, levanta un poco el teléfono por encima de la cabeza: este toque cenital le dará otro aire a tu foto.

- Prueba diferentes poses y gestos antes de decantarte por la foto final: no tengas miedo a experimentar. Todos tenemos una postura que nos resulta más cómoda y otra que nos favorece más: investiga. Puede ser ladeando un poco la cabeza y elevando ligeramente el mentón, además, en este caso, si tienes algo de “papada” se disimulará más. Los perfiles también son interesantes, lo dicho, no temas probar hasta descubrir cuál es tu mejor pose.

- Tienes dos manos, úsalas: estamos acostumbradas a hacernos el selfie con una sola mano, pero si utilizas las dos será más fácil sacar la foto y tus brazos servirán de marco.

- Ojo con la luz: si hablas con cualquier fotógrafo profesional te dará mil detalles sobre la luz y su importancia. Hay luces que son mágicas y todos podemos detectarlas a simple vista, aprovéchalas. Ojo con el sol en su máximo apogeo: puede quemarte la foto. Los días nublados o de lluvia sin embargo, ofrecen excelentes oportunidades.

Selfie | iStock

- Ojo con los primeros planos: no se trata de que tu foto se asemeje a la del DNI, es decir, de que parezcas un terrorista que huye de la policía. No, no queremos fotos de carnet impersonales sino un reflejo de tu cara y de tu personalidad. Un primer plano mostrará todas esas pequeñas imperfecciones que no son importantes pero a ti te molestan, así que tampoco es necesario.

- Importantísimo, el ángulo: que tiene que ver con lo que decíamos arriba sobre la pose. Si hay ángulos para disimular la papada (como el picado), hay otros que son muy muy arriesgados (como el contrapicado).

- No mires directamente al objetivo: mejor fija tu vista en una de las esquinas de la cámara, las celebrities utilizan siempre este truco para salir bien en los selfies.

- Otro truco (aunque desconocemos su rigor científico): se le conoce como “el truco del teeging”. Se trata de poner la punta de la lengua en el paladar, dicen que con esta sencilla regla sales más guapa. Prueba.

- Otro secreto de los maestros: practica el squinch. Te lo traducimos: se trata de entrecerrar un poco los ojos y al mismo tiempo, ladeas un poco la cabeza.