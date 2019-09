La mirada tiene un potencial increíble en un rostro, y tener los ojos pequeños no tiene por qué ser, en contra de lo que muchos piensan, una desventaja. La tendencia es intentar agrandar los ojos, pero no porque los pequeños sean menos bonitos que los grandes, sino para potenciar la mirada. ¿Quieres sacarle el máximo partido a tus ojos ya sean pequeños o no? Resalta tu mirada aunque no quieras ir excesivamente maquillada con este tutorial que traemos para ti.

Existen tantos tipos de rostros como personas en el mundo, cada individuo tiene unos rasgos y unas características físicas determinadas y cada uno tiene un tipo de belleza. Hay labios más gruesos y más finos, pestañas más y menos largas o rizadas, cejas más y menos pobladas, y diferentes tipos de nariz, como la aguileña, la chata o la respingona. También, por supuesto, hay infinidad de tipos de ojos.

Todos nuestros rasgos son únicos pero si hay algo que queremos cambiar o resaltar, para algo tenemos nuestro gran aliado: el maquillaje. En todas las tiendas de cosméticos tenemos un sinfín de maquillaje para todas las zonas, de todas las formas, texturas, tipos de aplicaciones, en todos los colores y diferentes tipos. Con este, podemos tapar o corregir aquello que no queremos que se vea, imperfecciones como cicatrices o granitos; podemos estilizar o resaltar nuestros rasgos e investigar como si fuésemos unos auténticos profesionales del maquillaje.

Hay algunos consejillos que tampoco vienen mal a la hora de resaltar nuestra mirada, como intentar tapar nuestras ojeras con un buen corrector, para que estas no llamen más la atención que nuestros ojos. Es más fácil resaltar los ojos con muchas sombras o eyeliners, pero hacerlo sin que parezca que vamos de fiesta es algo más complicado. En el vídeo que dejamos arriba te enseñamos cómo hacerlo con un maquillaje discreto.

