El mejor truco casero para conseguir reflejos rubios naturales

¿Has notado alguna vez que tu amiga de pelo castaño de pronto parece que tiene el pelo más claro, con reflejos rubios? Le preguntas si ha ido a la peluquería y te dice que no. Y piensas ¡imposible! Pero puede ser verdad, puede que no haya ido a la peluquería, quizá lo que no te esté contando es que ha utilizado algunos trucos caseros para aclarar su cabello y que unido a la luz del sol han logrado cambiar el tono de su melena.

Hay trucos caseros de toda la vida que pueden ayudarte a lucir unos reflejos naturales maravillosos. Mira el resultado que puedes conseguir aplicando estos consejos que te recomendamos en este tutorial en vídeo de Nova Life.

Da igual que tengas el cabello castaño, si sigues los sencillos pasos que te mostramos a través del tutorial obtendrás con seguridad unos reflejos espectaculares.

Ir a la peluquería a que te apliquen reflejos “naturales” puede suponer un aumento considerable de tu presupuesto mensual. Además, implica volver cada mes para mantener el tono y el color de esos deseados reflejos. Sin embargo, también tienes la opción de hacerlos con productos que puedes encontrar en casa y de forma sencilla.

El resultado no será tan inmediato como cuando acudes a una peluquería, pero seguro que si es más natural, ya que no emplearás ningún producto químico para obtener los reflejos y aclarar un poco tu pelo.

Con este truco seguro que consigues unos resultados maravillosos en poco tiempo: es un truco fácil y barato que puede ayudarte a lucir una melena maravillosa.

