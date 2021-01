¿Te tiñes el pelo? Estos son los cuidados caseros que debes tener si tu cabello está dañado

Pues que no cunda el pánico porque sí. Solemos pensar que el tinte es lo único que puede dañar nuestro cabello pero no, hay muchos otros elementos que también le acaban pasando factura como son la plancha, el secador, etc.

Veamos cómo puedes hacer una puesta a punto tu cabello teñido.

- Lo primero, hidratación. Si ves que tu pelo está especialmente seco, realiza masajes de hidratación a tu cabello al menos, una vez a la semana. Es mejor que utilices productos naturales para hacerlo, desde el aceite de coco, el de oliva o la leche de avena. Aplícalo y déjalo actuar entre 15 y 20 minutos, después enjuagas y lavas habitualmente. Para que el resultado sea más eficaz, también puedes colocarte un gorro de tiempo mientras tienes el producto en tu pelo.

- Ojo con el champú que utilices: te tiñas o no te tiñas pero más, si lo haces, debes elegir bien el champú que eliges para tus lavados de cabello. Los mejores champús y acondicionadores para el cabello teñido son los que llevan aceite de jojoba o de coco y a ser posible, que sean lo más naturales posibles. Debes evitar los champús para cabellos grasos o los de limpieza profunda porque son muy fuertes.

Cabello estropeado | iStock

- Protege tu pelo: válido para el invierno pero sobre todo para el verano, cuando está más expuesto al sol y otros elementos como el cloro de las piscinas. No abuses tampoco de la plancha ni del secador, ya que quitan humedad y color al pelo. No te planches nunca el pelo si está mojado o húmedo y un consejo más: si puedes, antes de usar plancha o secador, aplica un bálsamo protector en tu cabello.

- Nada de productos con amoníaco: este compuesto debilita y seca el pelo y además, lo deja apagado, sin brillo. Lee bien la etiqueta del producto antes de meterlo en la cesta de la compra.

- Córtatelo de forma regular: hablamos de centímetros, un buen corte es sano para tu cabello. Lo recomendable sería unas tres veces al año.

- Vistos estos consejos generales, pasemos ahora a una mascarilla específica, y casera, para revitalizar tu cabello teñido. Es de lo más sencillo y también, efectivo: aplica media taza de mayonesa en tu cabello, desde la raíz hasta las puntas. Cúbrelo después con una toalla y déjalo actuar durante 15 minutos. Posteriormente, enjuaga con abundante agua, entre tibia y caliente y al final, con un poco de agua fría que cerrará los folículos. Puedes repetir este tratamiento varias veces al mes.