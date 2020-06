El verano está cada vez más cerca y con él las altas temperaturas, los helados y los pantalones cortos. Ahora que nos vamos acercando más a la nueva normalidad, es posible que tus salidas de casa hayan aumentado considerablemente. Si quieres atreverte con nuevos estilos de maquillaje este verano, es imprescindible que aprendas las tendencias de delineado de ojos, pues este año son muy atrevidas y llamativas. Te explicamos cuáles son en el vídeo superior.

El maquillaje permite ocultar y potenciar aquellos rasgos que más nos gusten de la cara. Si por ejemplo tienes alguna marca como las ojeras o alguna arruga, puedes utilizar base y corrector para taparlas y que no se noten. Por otra parte, con un poco de colorete e iluminador puedes dar un toque de luz a tu cara y así resaltar, por ejemplo, tu nariz y tu barbilla para conseguir un efecto que te adelgace los pómulos.

Está claro que el maquilllaje, si sabes escoger los productos adecuados y aplicarlos bien, puede ser una gran ayuda para verte más favorecida. En el caso de los ojos, un buen delineador puede destacarlos por encima de los labios o la nariz. Sin embargo, esto también dependerá de si te has maquillado de una forma más natural o más atrevida. Para este verano, la tendencia reside en lo segundo, en conseguir que tu mirada sea llamativa y dominen tus ojos sobre todo lo demás.

Si aún no sabes cómo hacerte bien la raya del ojo o no te sale perfecta no te desesperes: con un poco de práctica y unos consejos puedes aprender a maquillarte correctamente. Te explicamos un eficaz método en este enlace. Aprende las tendencias de maquillaje de ojos para este verano en el vídeo superior y destaca tu mirada como nunca antes lo habías hecho.

