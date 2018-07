¿No sabes distinguir entre acondicionador y mascarilla?

Por ello, vamos a empezar por lo más básico ¿Qué diferencia hay entre el acondicionar y la mascarilla? En el siguiente breve vídeo te explicamos de una forma breve, fácil y clara cuándo y cómo debes aplicarlo.

¿A quién no le gusta lucir melenaza al viento? Todas suspiramos por tener el pelo sano, hidratado y brillante aunque no siempre lo conseguimos. Para ello hay que tener muy presentes cuáles son los cuidados que debemos seguir a la hora de lavarnos el cabello pero en muchas ocasiones no tenemos claras las premisas fundamentales.

Por ello, es necesario empezar por lo más básico, las diferencias entre la mascarilla y el acondicionador, dos de los productos que más nos van a ayudar a alcanzar este objetivo. Y es que hay muchas de nosotras que no sabe utilizarlos, solo usamos uno de ellos o, a veces, ninguno.

Lo primero que hay que saber es para qué sirven, cada uno de ellos, y cómo se utilizan. Es importante tener claro que aunque en algunos casos creamos que son lo mismo realmente no lo son y cada uno tiene unas propiedades y usos diferentes.

El acondicionador y la mascarilla son dos tratamientos distintos y por lo tanto los tiempos de uso también lo son. La mejor forma para resolver estas dudas la encontrarás en el vídeo de arriba donde lo explicamos de una manera rápida y fácil.