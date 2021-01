Rituales de belleza para empezar el año con buen pie

Principio de año es un buen momento para tomar resoluciones (que luego veremos si vamos cumpliendo) y además, para mimarte: aún no has entrado en la vorágine del día, sigues ese ritmo y cadencia de los días semi-festivos y ahora es cuando tienes un rato para ti, porque luego, más tarde, el día a día te acaba comiendo.

Así que de esta semana no pasa: vas a ir a tal o cual centro de estética a mimarte un rato, que falta te hace. Por eso, para ayudarte en la tarea, vamos a elaborar un listado de tratamientos faciales y corporales que te ayudarán a comenzar este año nuevo con buen pie. Toma buena nota.

- Tratamiento facial Brilliant: la clínica médico-estética Lola Sopeña, ofrece tratamientos estéticos tanto faciales como corporales, que combinan diferentes técnicas en una misma sesión. Para estas fechas, la clínica ofrece el Tratamiento Brilliant: consiste, en primer lugar, en una profunda limpieza facial. Una vez se ha limpiado la piel, se realiza una dermoabrasión para retirar la piel muerta a nivel profundo. Esta dermoabrasión se realiza con Punta de Diamante. Finalmente, se termina el tratamiento infiltrando un cóctel de vitaminas con la ayuda del Dermapen. ¿Resultado final? Tras una hora de tratamiento, tu piel lucirá jugosa, fresca, limpia y con un brillo especial. Es idónea no solo para limpiar impurezas sino para dar brillo a pieles apagadas.

- Si quieres combinar tratamiento facial y corporal, date una vuelta por Estética & Salud Natividad Lorenzo. Esta clínica ofrece dos tratamientos holísticos, totalmente personalizados, Sublime Oasis de Serenidad y Sublime Oasis de Juventud. Estos rituales, de dos horas de duración, combinan esencias aplicadas con todo mimo y profesionalidad y técnicas de masaje relajantes, que te dejarán como nueva. Estos rituales finalizan con una mascarilla de láminas de oro de 24 kilates en el rostro, todo un lujo para la piel que le da luminosidad al instante a la vez que renueva las células y mejoran la elasticidad, la textura y el tono de la piel.

Masaje | iStock

- Vino para tu piel: y no solo en la copa, aunque también. Son ampliamente conocidos los beneficios de la uva para la piel: acción antirradicalaria, capacidad de inhibir enzimas tales como la elastasa, la colagenasa y la hialuronas. También, los polifenoles de la uva son de gran valor para la piel. Por eso, el Wine Spa del hotel Veracruz Plaza & Spa, en Valdepeñas, ofrece distintos tratamientos cosméticos como el baño de uva morada, de 40 minutos de duración y que te deja la piel suave e hidratada. Además, está el tratamiento Wine therapy Spa, de una hora: un tratamiento antioxidante que incluye una envoltura a la uva, baño de uva y un masaje con aceite con … pepitas de uva, como no podría ser de otra forma.

- Beauty Base: ¿tienes previsto hacerte un tratamiento de peeling químico, bótox o ácido hialurónico? Pues no estaría de más, antes de, llevar a cabo un protocolo de belleza para que el resultado final sea todo un éxito. En las clínicas Dorsia proponen Beauty Base, cuyo objetivo es incrementar la receptividad de la dermis antes de someterla a cualquier otro protocolo de belleza. Consiste en una sesión completa de microdermoabrasión con punta de diamante para eliminar las capas más superficiales de la piel acompañada del Serum Iluminador, con vitamina C liposomada de alta tolerancia que evita que la piel luzca apagada, además de prevenir el envejecimiento. Como complemento, se aplica también una ampolla con la que se tensa e ilumina gracias a los proteoglicanos, ácido hialurónico y moléculas osmoactivas. Este tratamiento no es solo recomendable antes de realizarte cualquier otro protocolo de belleza, sino simplemente como único tratamiento en pieles de aspecto cetrino o mate que deseen un extra de luz o en casos que necesiten rehidratarse profundamente.