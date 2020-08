Trucos de belleza coreana para tener una piel perfecta

La cosmética coreana entró en nuestro mercado a través de las famosas BB Cream. Estas cremas no solo hidratan y actúan como un bálsamo para imperfecciones que ayudan a disimularlas, sino que también poseen un poco de color. Es por ello que se utilizan como base para el maquillaje. Sin embargo, si no quieres gastarte dinero en cremas u otros productos, no pasa nada. En este vídeo te mostramos algunos trucos caseros que se emplean en la cultura coreana para tener una piel perfecta.

Este estilo de vida es tan famoso debido a que en Corea del Sur se le da mucha importancia al aspecto físico y a la belleza. En este país tanto hombres como mujeres comparten el culto al cuerpo y su cuidado, y se preocupan por cuidarse adecuadamente cada zona de su cuerpo. Es por ello que las marcas de productos para el cuidado de la piel florecen allí más que en ningún sitio, y últimamente, se estén internacionalizando.

Los productos que fabrican estas marcas se caracterizan por contener los principios activos de las plantas medicinales orientales. Además, su producción se realiza utilizando las técnicas más vanguardistas existentes en el mercado. Esto da lugar a una serie de productos conocidos como “K-Beauty”.

Una de las cosas que más destaca en la mercancía coreana es su original packaging, es decir, la presentación del artículo. Envases de colores pastel con formas de simpáticos animalitos o frutas conquistan las miradas de todo el mundo. Una de las cosas más destacadas en la cosmética coreana son las mascarillas faciales. Hay marcas especializadas en este producto estrella que comercializan para diferentes momentos del día. Las variedades son infinitas en función de sus ingredientes, el formato y el resultado que prometen.

Todavía es complicado encontrar en tiendas físicas productos de cosmética coreana, pero con el paso de tiempo es posible que se vaya extendiendo. Sin embargo, a través de Internet es fácil hacerse con unos cuantos productos que, dependiendo de la marca, suelen tener unos precios bastante asequibles. Si no quieres gastarte mucho dinero, en este vídeo te mostramos una serie de trucos de cosmética coreana natural para lucir una piel perfecta.

