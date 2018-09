¿Quieres dejar atrás la depresión postvacacional? Hazlo con estos rituales de belleza

No es sólo cosa de reactivación de energía de Marte y Neptuno de estos días. ¿Sería posible otra vida? Mientras eliges si cambias de trabajo, de casa y el paisaje que ves por la ventana… llega el momento de pasar la depresión postvacacional, pero al menos estupendas, con los rituales de belleza que te vamos a contar hoy.

Corta por lo sano

Reconócelo, ya no sabes ni qué hacerte en el pelo, ni qué color elegir, si apuestas por el flequillo o sigues dejándolo crecer… entre la caída del pelo y que no tiene la fuerza de antes estás pensando en cortar por lo sano. Pues hazlo, pero sin pensarlo. Eso sí, con estilo, por eso te recomendamos ‘Layering’, el ritual de belleza coreano de aplicación por capas. Las capas se intercalan en sintonía a modo de gestos delicados que proporcionan multitonalidad (para que no tengas que elegir sólo un color), movimiento, simetría y profundidad en el cabello. Volumen para las de pelo rizado y movimiento y más estilo para las de pelo liso.

Masajes y más masajes

No hay nada mejor tras el verano que volver a sentirte como en vacaciones, como si la cabina de tratamiento del salón de belleza de tu barrio fuese el spa maravilloso que tenías frente al mar de estos días. Uno de los mejores rituales para recuperar la piel después de los estragos del verano y que busca difuminar las arrugas más acentuadas, la deshidratación, las manchas, la falta de luminosidad y el daño solar sería a través de un completo tratamiento y masajes que se inician con una sauna, luego una exfoliación corporal, envoltura de vino, limpieza facial, peeling y mascarilla facial, masaje abdominal y masaje relajante. Ciérrate un par de horas y disfruta.

Aceites esenciales | iStock

Si te gusta el verde…

Si eres un amante de las plantas, caerás rendida a los beneficios de la fitoaromaterapia, sus diferentes rituales y protocolos son perfectos para activarte por dentro y por fuera: una manera de activar la circulación y el sistema linfático con la técnica del ‘bodybrush’, un ‘cepillado’ por todo el cuerpo mediante cerdas naturales a base de cactus, que ayuda a reducir la celulitis. ¡Lo queremos! Una exfoliación corporal con sales y aceites detox de limón, menta piperita e hinojo, te permitirán eliminar toxinas y la renovación de las células muertas. Este tipo de rituales, que dependiendo de tu sensibilidad al dolor pueden ser más intensos, contribuyen, a combatir la retención de líquidos, propiciada por las altas temperaturas del verano, gracias a la incorporación de un masaje manual anticelulítico y con técnicas de cupping (los famosos vasos transparentes que deportistas de primer nivel como Michael Phelps han utilizado durante Juegos Olímpicos).

Puedes añadir a tus rituales de belleza también la cromoterapia, la llamada terapia del color, que se basa en la acción de la luz sobre la glándula pineal, estimulando o inhibiendo la secreción de determinadas hormonas y neurotransmisores. Y ahora más que nunca necesitamos activar las hormonas de la felicidad.

Si a los colores le unes los aromas… los legales, claro, caerás rendida a otra dimensión. Por ello, la aromaterapia, el tratamiento de carácter terapéutico centrado en el uso de aceites naturales o esenciales que se extraen de plantas, flores, hierbas o árboles y cuyo objetivo es mejorar la salud y el bienestar general, está especialmente indicada para aliviar dolencias, malestar, eliminar toxinas, regenerar la epidermis, equilibrar la mente y el cuerpo, y conseguir relajarnos en la medida que necesitamos para volver a nuestra rutina.