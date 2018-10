¿Quieres cambiar de talla de sujetador sin pasar por quirófano? Pues hay cremas que te lo permiten

Cremas para el pecho

Sí, sí, cremas para aumentar el volumen sin cirugía. No esperes una talla, pero sí un cierto aumento visible. Desde el año 2008 las cremas para aumentar el pecho están en el mercado y en 60 días llegan a aumentar 50 cm3, un volumen a tener en cuenta. La gracia también está en el masaje que haces al aplicar la crema, lo que favorece el riego y la oxigenación de la sangre, las células, el colágeno, la elastina… lo que permite que la piel esté más tersa y por tanto, se note más arriba digamos.

Cremas para aclarar el ano

La híper-pigmentación de los genitales es algo que no se puede evitar. Los genitales se oscurecen con la edad, las hormonas, embarazos… Hoy en día hay técnicas para blanquear genitales pero las cremas son de los productos más reclamados, además de baratos y poco invasivos. De hecho, si vas depilada de manera integral es posible que te hayas dado cuenta no sólo de esa pigmentación sino de diferentes tonalidades. Las cremas para aclarar el ano existen desde hace tiempo y aunque su efectividad varía, son bastante efectivas. Eso sí, a medio y largo plazo, no es algo inmediato, como todo en cosmética.

Cremas para las axilas

Las hay sobre todo que actúan como un desodorante, duran más a nivel perfume y si las hormonas te juegan una mala pasada, son perfectas. Y, por supuesto, las hay que aclaran, porque el vello oscurece y si no te gusta la pigmentación de la zona, es una gran ayuda.

Mujer aplicando crema en las piernas | iStock

Cremas para los glúteos

Los glúteos son los nuevos pechos. Sí, sí… hasta los hombres eligen operarse el culo para elevarlo. Pues nosotras, y ellos también claro, contamos con cremas que ayudan a ese push up que necesitamos tras los años. No hace falta recurrir ni a pantalones, ni a cirugías, ni nada. El ingrediente estrella de estas cremas es el ‘guggul’, un extracto de un árbol de la India, con propiedades muy sorprendentes, que se utiliza en la medicina ayurvédica desde hace miles de años, sobre todo para ‘reafirmar’ la maldita flacidez corporal.

Cremas para los codos (y talones)

Más allá de la crema hidratante corporal o facial o de manos, las zonas más castigadas y ásperas del cuerpo tienen su hidratante específica. La de talones es un clásico, y ahora añadimos al neceser la de codos. Porque si te vas a cuidar a conciencia, y tienes hueco en el baño y tiempo para tanta crema, una hidratante para codos o talones es un must. A cierta edad… hay que cuidarse por todas partes.

Cremas para las cutículas

Hombre, vamos a ver, nos cuidamos las uñas, tenemos base protectora, esmalte, top coat o secante… era cuestión de tiempo tener una crema hidratante para las cutículas, bien para ablandarlas bien para que sea más fácil cortarlas, bien para hidratarlas y que la manicura sea más sencilla y no haga falta cortarlas y sigan apareciendo pellejos, bordes duros…

Cremas iluminadoras para el contorno de ojos

Si eres fan de la belleza, el contorno de ojos formará parte de tu rutina. Ahora además puedes añadir un contorno extra iluminador para las que tienen no sólo ojeras, sino que quieren también ese plus extra de luz sin recurrir al maquillaje y evitar así el efecto mapache. Que reconozcámoslo, todas tenemos una foto horrible con los ojos en plan antifaz blanco.

Cremas para aumentar los labios

Hablamos de los labios de la boca, que la parte de los genitales ya la hemos dejado más arriba. Más que un hidratante de labios, más que un labial o un serum, los voluminizadores de labios están en el mercado para evitar pinchazos de botox, silicona que caduca… y dar un efecto más natural. Eso sí, son cremitas con ingredientes naturales que si te gusta ‘cocinar’ puedes hacerte tú la mezcla. Lo que hacen es estimular el flujo sanguíneo y la circulación, por lo que los labios reciben el efecto hinchazón. El picante es otro de los productos naturales, por eso cuando comes picante la boca parece que se está hinchando.