¿Quieres unos buenos rizos? Pues ten un orgasmo

Cuando tienes el pelo rizado pasas tiempo hasta que asumes toda su magnitud. Cuando eres niña tu madre lo peina, lo alisa, intenta que no te estorbe para ir al cole, no te moles en gimnasia, y acabas llevando el pelo siempre recogido, coletas, horquillas…

Llega la adolescencia y te alisas el pelo constantemente. La humedad es el mal, cuando hay lluvia vives con una atmósfera constante, con ese encrespamiento casi imposible que casi ningún producto consigue aplacar.

Pero de repente, llega la edad adulta, la universidad… y tus rizos cobran otro sentido. Aprendes a cuidar de ellos, a hidratarlos, a tener rizos más amplios, más gordos, más pequeños… a jugar con los rizos según tenga el pelo más largo, o más corto…

Y amiga… un día, tras tener un orgasmo te miras en el espejo y piensas… ¡¿y esto!? Este es el rizo que yo quiero.

Rizos perfectos tras tener un orgasmo

El efecto del pelo despeinado está infravalorado. Pelo natural, a su aire, con la raya más natural, con ese toque genial que sólo se tiene tras una buena noche en la cama… No hay un producto que lo iguale, jamás. Igual que sí hay un colorete con nombre sugerentes, Orgasm… y que te da el rubor en las mejillas que de manera natural llega tras tener un orgasmo, el pelo rizado no tiene todavía el producto que lo iguale.

Por qué se riza más el pelo tras tener un orgasmo

Los orgasmos no sólo ayudan a que los rizos estén mejor, es que la piel luce mejor porque la sangre se ha repartido donde debe, el colágeno permite que las articulaciones estén más flexibles, y la elastina presente en el tejido muscular hace que todo tu cuerpo brille sobre manera. Tus ojos están más alegres, más llenos de buen rollo. Las líneas de expresión se suavizan, parecerá que tienes menos arrugas.

Sexo | iStock

Si hablamos de los labios, si has tenido un orgasmo con una pareja, es posible que te hayas dado besos, mordido, y los labios tienen ese toque hinchado natural, labios rojos sugerentes que no consigue ninguna barra de labios ni pinchazos de vitaminas o colágeno.

Pero hay mucho más. Vamos a hablar de algo que se cuenta habitualmente, y es de la elevación natural del pecho cuando tienes un orgasmo. El otro día os hablamos de cremas que llegan a aumentar varios centímetros de volumen, hoy os damos otro remedio. No olvides que la naturaleza es más sabia que toda la cosmética junta, y si tu cuerpo busca procrear, te avalan miles de años de Humanidad. Hará todo lo posible porque tu cuerpo siga su curso.

Cuando estás haciendo el amor, el pecho es una de las zonas más erógenos, y la musculatura se tersa por la excitación. Fomentar los orgasmos es una manera de potenciar tu musculatura. De nuevo, más ventajas.

No es sólo felicidad… es naturaleza. Y contra la naturaleza no se puede luchar. Así que ahora que lo natural está de moda, el slow life, la buena comida… regálate orgasmos en cuanto puedas, o búscalos en buena compañía. Piensa que estás invirtiendo en salud. Y en belleza, y oye… que hay que mirar por la economía.

Lo que dice la ciencia

Por si no te quedas contenta, y crees que nos los inventamos, la liberación de endorfinas es en gran medida la responsable. Tu cuerpo reacciona de manera física de manera que no siempre puedes controlar, y la liberación de endorfinas es una de ellas, son sustancias peptídicas encargadas de aportarnos felicidad. Pero no sólo ellas.

La oxitocina, conocida también como la hormona de la felicidad, es otra de las reacciones que el cuerpo tiene cuando tienes un orgasmo, por lo que no sólo el cerebro está haciendo que te encuentres más feliz, relajada, contenta, y por tanto te veas mucho más atractiva, guapa y perfecta en ese momento, sino que la reacción física que le supone al cuerpo va a más.

La oxigenación de las células es una reacción clave, has aumentado tu respiración, has estado haciendo ejercicio, has tenido una liberación… y por tanto tu cuerpo reacciona a esa relajación y ha llevado a todas tus células a estar en un periodo activo, nutrido en las articulaciones, con la elastina y el colágeno activado, que es otra de las grandes consecuencias de la activación de las células. El hecho de que el riego sanguíneo haya estado más activo y hayas llevado más sangre a determinadas zonas, y la cabeza es una de ellas, es que la piel está más suave, el pelo está más suave… y brillando en su manera natural. Y los rizos son tu manera natural.