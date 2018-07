¿Por qué usamos una talla diferente en cada tienda de ropa?

¡Se necesitan tallas más reales!

Tenemos una mala noticia que darte: que quepas en la talla 36 de una tienda no significa que uses una talla 36. Y tenemos una buena: que en otra tienda diferente no entres en la 40 no significa que hayas engordado. ¿Por qué no hay forma de saber cuál es nuestra verdadera talla?