¿Qué son las face butters y por qué están de moda?

Si ya tienes la piel sensible el uso de la mascarilla te habrá sensibilizado aún más, la piel de tu cara. Y si no la tienes, quizás estés notando también problemas que no habías tenido antes: granitos, irritación… En efecto, con el uso generalizado de la mascarilla, Covid obliga, han aumentado los problemas para la piel, que están más irritables, secas.. necesitadas de más mimo e hidratación.

¿Has oído hablar de las face butters? Es un término que expertas como Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza, utiliza para referirse a "Cremas hidratantes altamente ricas en nutrientes, con texturas más densas y ricas, muy envolventes". Ya existían, pero solo las utilizaban personas con pieles más maduras o sensibilizadas, generalizándose llamativamente su uso en los últimos meses, tras la Covid-19 o el temporal Filomena.

Estas cremas tienen una textura mucho más densa y nutritiva que una crema hidratante al uso. Esto se consigue "Con ingredientes muy ricos en lípidos, capaces de cuidar la barrera de la piel, como son la vitamina F (Omegas 3, 6 y 9) que aportan ingredientes como el aceite de nueces de macadamia, las ceramidas o la manteca de karité", explica Valeria Navarro, directora técnica de Boutijour. Según Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8: "Su densidad aporta más nutrición a la piel y la percepción es de una mayor calma y confortabilidad, evitando así la sensación de pelado, la rojez con el cambio de temperaturas, o el aspecto tirante, entre otros".

Mascarilla | iStock

Y es que estos son algunos de los problemas que estamos viendo en la piel del rostro: tirantez, tonos apagados, rojeces por cambios de temperatura, pieles secas y peladas por el uso obligado de la mascarilla. Y por ello son más que necesarias estas texturas más nutritivas y densas. Además, hay algunas formulaciones que aportan un plus: que son reafirmantes, algo a contemplar si vas cumpliendo años. Es el caso de Snow Lotus Lifting Cream, que es hidratante, reafirmante e iluminadora. Da un efecto lifting mediante una aproximación botánica con el loto de nieve, ingrediente esencial, junto con una tecnología innovadora que se compone de extractos botánicos, péptidos y principios activos despigmentantes.

También, las face butters dan un aspecto glow a la piel, aportando al rostro luminosidad, que es tendencia últimamente. Así que ya sabes: si tienes los anteriores problemas y necesitas un extra de hidratación para tu cara, apuesta por estas cremas. Te resolverán varios problemas en una sola aplicación.