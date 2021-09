Por qué las ojeras están más oscurecidas después del verano y cómo solucionarlo

Más información El truco de la patata para eliminar las ojeras

Las ojeras muy marcadas son una de las mayores pesadillas de cualquier persona en cuanto a belleza facial. Se trata de una especie de mancha de color morado localizada en la parte inferior de los ojos y que denota cansancio y falta de sueño. Durante el verano, las ojeras tienden a oscurecerse más pero, ¿a qué se debe? Te lo contamos en el vídeo.

El responsable de que nuestras ojeras se noten más durante los meses de calor es el sol. Los rayos solares producen una hiperpigmentación de la piel, es decir, la dermis genera más melanina, que es el pigmento responsable de dar color. Además, esta hiperpigmentación afecta más en las zonas de piel sensible, como es la del contorno de los ojos, y tiende a resecarla. Es por ello que las ojeras suelen oscurecerse durante el verano.

Pero no te preocupes, puedes realizar algunas acciones que te ayudarán a prevenir esas odiosas ojeras tan marcadas. Lo más importante es que extiendas una crema solar con alta protección pero asegurándote de que sea un producto específico para la zona del contorno de los ojos. Otra opción si no quieres renunciar a exponerte al sol, es utilizar sombrero y gafas, ya que esta será la mejor forma de proteger la zona de las ojeras frente a los rayos del sol. La hidratación será uno de tus grandes aliados tras tomar el sol, por lo que intenta beber mucha agua y evitar otros líquidos como el alcohol o el café.

Por último, si notas que tus ojeras ya se han oscurecido debido a los rayos de sol, el frío te ayudará a contrarrestar el efecto. Algunos trucos son guardar una cuchara en la nevera durante algunas horas y después colocarla en la zona de las ojeras, utilizar hielo envuelto en un paño limpio para no quemar la piel o cortar unas rodajas de pepino frío y ponerlas sobre los ojos.

